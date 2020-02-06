FBI仍无法进入枪击案嫌疑人的iPhone，希望苹果提供更多帮助

IT之家2月6日消息 据外媒报道，美国联邦调查局官员仍未能解锁去年12月造成佛罗里达州枪击案的凶手Mohammed Saeed Alshamrani的iPhone。

据彭博社报道，FBI局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）承认，FBI还是没有办法进入彭萨柯拉枪击案嫌疑人的iPhone并获取手机数据。他表示，联邦调查局“目前正在与苹果合作，希望能从他们那里得到帮助，以便能够解锁该手机”。

上个月，联邦调查局（FBI）在致苹果公司首席律师凯瑟琳·亚当斯（Katherine Adams）的一封信中要求苹果提供协助以解锁iPhone。美国政府曾呼吁苹果协助联邦调查局访问iPhone上的数据，但苹果公司此前表示已向调查人员“提供了苹果拥有的所有必要数据”，并表示“将继续用相关数据来支持FBI。”

苹果在一份后续声明中表示，尽管它“对恐怖袭击感到震惊”，但为iOS创建后门将威胁美国的国家安全：苹果一直认为，对于好人而言可以合法地利用后门，但威胁国家安全和客户数据安全的人同样也可以利用后门。如今，执法部门比以往任何时候都可以获得更多的数据，因此苹果认为加密对于保护我们的国家和用户数据至关重要。

苹果在2016年面临类似的情况，当时美国联邦法官命令苹果公司帮助联邦调查局解锁Syed Farook拥有的iPhone，Syed Farook是2015年12月加利福尼亚州圣贝纳迪诺袭击事件的枪手之一。苹果拒绝配合法官的相关行为。