报告：2019年Q4苹果iPad出货量1350万台下降7%，华为平板是430万台

IT之家2月5日消息 Strategy Analytics发布的最新研究报告指出，由于外部因素对联想主要竞争对手华为造成压力，2019年Q4联想平板电脑的出货量同比增长8%至250万台，其市场份额增长了0.9个百分点至5.2%。

Strategy Analytics表示：“华为的发展重心已经转移到中国国内市场，并在欧洲、中东和非洲以及亚洲（不包括中国）出售旧库存。这种模式仍将加剧，直到中美贸易战达到缓和状态。尽管2020年1月份签署的第一阶段贸易协议已呈积极迹象，但关税和美国元器件/软件供应限制仍然存在，并且很可能会持续到2020年11月的美国总统大选。”

Strategy Analytics表示：“可拆卸平板电脑的商业更新正处于令人失望的时期，这是由于Windows移动计算需求现更青睐于高端轻薄型笔记本电脑。更麻烦的是，大多数Windows可拆装二合一电脑厂商都专门针对企业用户提供更高利润的高端产品，但是拥挤的市场并不能让所有厂商都增长，尤其是面临苹果在此价格段凭借其iPad Pro以及iPad Air（带键盘）积极角逐市场所带来的竞争压力。尽管苹果具备新的竞争力，由于圣诞季iPad Pro的需求急剧下降，2019年Q4苹果平板电脑出货量仍下降了7%。”

在2019年Q4，苹果iPad出货量为1350万台，三星为700万台，亚马逊为490万台，华为是430万台，联想是250万台。