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高通：冠状病毒爆发威胁手机行业发展

2020/2/6 11:43:35来源：C114中国通信网作者：艾斯责编：远洋评论：

据路透社报道，本周三高通公司表示，中国冠状病毒的爆发对手机行业构成了潜在威胁，可能对制造和销售造成影响。

高通公司首席财务官Akash Palkhiwala在发布季度业绩后举行的投资者电话会议上表示，该公司预计“冠状病毒对手机需求和供应链的影响存在很大的不确定性”。

高通对其第二财季营收的预测远高于华尔街预期，这是全球芯片行业长期放缓的趋势正在缓解的最新迹象。

图片版权@C114.

由于在中国爆发的疫情已经导致数百人死亡，并在全球范围引发了恐慌，因此其预测范围比以往更广泛。Akash Palkhiwala表示，该公司将其每股收益预期的下限调低了5美分，以应对可能出现的干扰。

在电话会议上，高通公司高管试图平息分析师对病毒爆发的担忧，称今年最大的5G市场预计将在美国、韩国和日本，而该公司可能会经受住干扰。

高通公司首席执行官Steve Mollenkopf表示：“如果我们在中国遇到问题，无论是供应链问题还是需求问题，我们往往有能力得到其他地区的支持。所以我们倾向于从规划的角度来看待业务。我们希望确保我们在不同市场上都保持这种优势。”

但投资者对于病毒的担忧盖过了好于预期的业绩。

尽管高通在移动调制解调器和处理器领域占据主导地位，但该公司一直在努力通过被称为射频前端的芯片来赢得客户，这种芯片在5G手机中更为复杂。尽管高通对其调制解调器的销量预测低于华尔街的预测，但是其出货的每个调制解调器的销售收入都比过去更高。

Steve Mollenkopf在采访中表示，高通的预测反映了手机制造商对于射频芯片的强劲需求，尤其是在中国市场。在中国，各大品牌正在将5G功能带到更加便宜的终端设备中，这些终端将比高通公司原先的预期更快地实现大量销售。

高通对2020年5G手机销量的预估数字保持不变，大约在1.75亿至2.25亿部之间。

根据来自Refinitiv的IBES数据，高通公司预测其第二季度的总收入在49亿-57亿美元之间，其中位数大大高于分析师平均预期的50.8亿美元。根据Refinitiv的数据，该公司预测其芯片部门的收入在39亿-45亿美元之间，而分析师平均预期为38亿美元。

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关键词：高通

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