摩托罗拉可折叠手机Razr 2019拆解：两块电池

IT之家2月6日消息 数码科技频道PBKReviews对摩托罗拉可折叠手机Razr进行了拆解，目前该机已重新接受预订，正式发货日期可能要等到下月。

拆解视频显示Razr 2019有两块电池，分别位于铰链的两侧，还有许多细小的螺钉和电缆，手机下半部分容纳了指纹扫描仪以及USB端口。

不过PBKReviews没有完全打开手机的铰链机构，如果想要拆解后盖的话，为了避免破裂建议加热Razr 2019塑料前盖固定的胶水。

视频：

