俄媒提前放出AMD R5 4500U评测：6C6T，CineBench跑分大增

IT之家2月6日消息 在1月份的CES 上，AMD 推出了新款的7nm移动低压处理器，其中R5 有两个版本，分别是6核6线程的R5 4500U和6核12线程的R5 4600U。现在，搭载R5 4500U的一款宏碁Swift笔记本跑分出现在了Geekbench上，数据显示这款6C6T的CPU打赢了4C8T的i5-1035G1。

现在，一家俄罗斯媒体OverClockers放出了宏碁笔记本Swift 3 SF314的完整评测，不过现已删除。

▲图截自OverClockers网站

根据该俄媒的评测数据，6C6T的R5 4500U在CineBench R20中的多核跑分达到了1843分，相比之下权威媒体NoteBookcheck测得的i7-1065G7（15W）的CineBench R20跑分为1189分。单从这一项目来看AMD R5 4500U多出的两个核心带来的提升还是很大的。

▲图截自OverClockers网站

核显方面，R5 4500U搭载的是Vega 6，虽然升级了7nm工艺，提高GPU频率，但由于流处理器的减少性能提升不太大，与MX 250等入门独显相比还有差距。

需要注意的是，R5 4500U上面还有R5 4600U（6C12T），R7 4700U（8C8T）和R7 4800U（8C16T），今年的7nm APU值得期待。