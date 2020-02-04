AMD 今年主推三款笔记本显卡：分别定位主流/卓越/超级游戏体验

IT之家2月4日消息 AMD的笔记本GPU几乎每年都有更新，苹果MacBook 产品线上更多见一些。去年，AMD 推出Radeon 600系列移动GPU，搭载的Windows笔记本产品也不是很多。从今年开始，搭载AMD 移动显卡的产品可能将迎来爆发，AMD 现已为游戏爱好者们准备好了三款显卡，分别定位主流/卓越/超级游戏体验。

AMD今年主推的三款移动显卡为RX 5500M、RX 5600M和RX 5700M，分别对应主流游戏、卓越性能体验和超级游戏体验。

规格方面，RX 5500M搭载了22组计算单元，也就是1408流处理器，而RX 5600M和RX 5700M都是2304流处理器，两款的差距在于频率和显存大小。

在软件层面，AMD也为移动平台带来了多种新特性。FidelityFX是一系列高质量的后期处理效果，可自动将多种效果重叠融合为较少的着色器通道，从而降低系统开销，并让 GPU 有更多资源释放你渴望的视觉冲击。Radeon 图像锐化技术将对比度自适应锐化与 GPU 画质提升相结合，可在几乎不影响性能的情况下提供清晰锐利的视觉效果。AMD FreeSync 2 可发挥 Radeon RX 5000M 系列 GPU 的优势，以更高的刷新率和更低的延迟为游戏玩家带来不卡顿、不撕裂的卓越游戏体验。

在CES发布会上，AMD还着重介绍了AMD SmartShift 技术，它可动态分配系统功率，随时提升任务处理性能。无论是畅玩游戏、渲染图形还是编辑视频，都能获得额外的性能提升。

预计今年上半年，搭载AMD 独显的游戏本就会大量上市，与此同时英伟达也将更新一波RTX和GTX显卡，今年游戏本到底该怎么选现在还不好下定论，有换游戏本需要的小伙伴可以持续关注IT之家硬件频道。