沃达丰宣布以2亿欧元成本将华为从其欧洲核心网络中移除

沃达丰集团(Vodafone Group)首席执行官尼克·里德(Nick Read)宣布，该公司将以2亿欧元的成本，将华为的设备从其欧洲核心网络中移除，同时对有关部门鼓励对核心和移动设备采取不同政策的决定表示欢迎。

一年前，华为暂停在其欧洲网络购买和安装新的核心网络设备。

在公司第三财季交易更新(2019年第四财季)期间，里德表示，剥离政策只会对欧洲大陆的业务产生重大影响，而且是在最近的政治声明之后出台的。

上周，英国政府终于澄清了对华为的立场，而欧盟委员会(European Commission)也发布了一份最佳实践指南，提出了框架建议，但将允许或禁止特定供应商的责任推给了单个欧盟国家。

这两家都远未达到完全禁止的程度，并承认对核心资产和运营资产的要求存在差异。

在沃达丰更新期间，里德警告称，任何欧盟国家全面禁止华为，都可能导致5G基础设施投资放缓，因为计划中的资本支出将不得不重新分配，以移除现有的RAN设备。

在其他方面，里德表示，该公司在削减运营费用、整合2019年从Liberty Global收购的资产、以及在欧洲建立一家存放塔楼资产的公司等方面进展顺利。

沃达丰仍在评估其新tower业务进行IPO的可行性，这位高管表示，如果上市被视为最佳选择，可能会在2021年初进行。

集团本季度的收入为1180万欧元，同比增长6.8%。净利润不按季度公布。

瑞德表示，尽管欧洲的增值业务仍具有“挑战性”，但它提高了欧洲大陆的宽带销售和客户忠诚度。该公司还计入了来自世界其他地区的服务收入，其中包括子公司Vodacom。