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取代华为，美国召集顶级运营商和技术公司探索Open RAN技术

2020/2/5 21:33:35来源：C114中国通信网作者：蒋均牧责编：骑士评论：

据《华尔街日报》报道，美国政府召集顶级运营商和技术公司探索开放无线接入网（Open RAN），与AT&T、戴尔和微软合作开发5G软件，以减少该国对华为设备的依赖。

尽管工作仍处于初期阶段，但白宫经济顾问拉里·库德洛（Larry Kudlow）表示，其最终的目标是确保“美国5G架构和基础设施”来自国内公司。

不过他指出，鉴于爱立信和诺基亚在美国的强大影响力，它们可能会继续作为供应商。

华为对此举提出了批评，其美国首席安全官安迪·珀迪（Andy Purdy）在向《华尔街日报》发表的一份声明中称，这样的软件产品将落后于该供应商的设备两年之久。他重申了先前向一家美国竞争对手提供5G技术许可的提议。

库德洛的言论强化了美国国务卿迈克·蓬佩奥（Mike Pompeo）最近的一份声明，即美国当局正在努力培育华为的全球新替代品。

美国官员并不是唯一将Open RAN视作取代华为契机的——软件提供商Mavenir在最近的一次会议上告诉美国联邦通信委员会（FCC），这种方法“可以刺激美国供应商进入5G供应链”，并推动国内“技术和软件的制造，而不是外包到中国”。

它补充说，Open RAN为美国农村运营商提供了一个高性价比的选择，以取代网络中现有的华为设备。

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关键词：华为5G

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