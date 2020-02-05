为证明安全，华为：欧洲5G设备要“在欧洲制造”

2月5日消息，据国外媒体报道，华为公司一位高管周二表示，该公司将在欧洲建立制造业基地，让5G设备“在欧洲制造”。此举被视作华为公司为了让欧盟国家摆脱来自美国压力的一个努力，因为美国政府正在向欧盟国家施加压力，要求欧洲停止使用华为的5G设备。

日前在布鲁塞尔举行的一个中国农历新年招待会上，华为公司负责欧洲业务的高管刘康(Abraham Liu)表示，“华为比以往任何时候都更加致力于欧洲。”

刘康说，“这就是我们决定要在欧洲建立制造基地的原因所在，这样我们能够真正拥有欧洲制造的5G。”

为了遏制中国高科技发展，美国政府一直假借构成国家安全风险之名，举国家之力阻止华为5G业务在全球发展。但是，欧盟几天前发布的一份政策指引表明，欧盟并未完全听从美国的施压，允许成员国根据自己的评估，自己决定是否采用华为5G设备。

实际上，英国政府在欧盟这一政策指引发布之前，基于自己国家发展利益，不顾美国政府的施压，已经做出接纳华为的决定，让华为有限度参与英国的5G网络建设。

在欧洲建立5G设备生产工厂，将有助于消除欧盟国家对华为安全方面的顾虑。据华为称，该公司在12个欧洲国家总计雇用有1.3万员工，设有两个地区业务中心和23个研发中心。

华为是世界领先的网络技术供应商之一，也是少数几家能够为电信运营商建立5G网络的公司之一。在5G业务方面，华为在全球的竞争对手包括欧洲的两个公司，即芬兰的诺基亚和瑞典的爱立信。