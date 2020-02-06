雷军公布LPDDR5 vs LPDDR4X小米10续航实测结果

IT之家2月6日消息 今日美光科技宣布全球首款低功耗LPDDR5 DRAM芯片实现量产，将用于高端智能手机市场。美光科技还宣布，即将发布的小米10是首款搭载LPDDR5内存的手机，这也得到了小米官方的确认。

小米创始人兼CEO雷军刚刚在微博发布了LPDDR5 vs LPDDR4X的实测结果，使用的小米10工程机，结果如下：

1.综合场景测试，用户续航提升约10%； 2.玩游戏，王者荣耀场景中，省电约20%； 3.在微信语音和视频场景中，省电约10%。

此外，雷军还确认小米10全线将标配LPDDR5内存。

据悉，美光LPDDR5采用领先的封装技术，单块裸片为12GB，低功耗DDR5的传输速率最高为6.4Gbps比LPDDR4快近一倍，比LPDDR4x快20%以上，数据访问速度提升了50%。在功耗方面，LPDDR5相较于上代在功耗降低20%以上。对于终端用户用户来说，最直接的体现在续航。据美光科技介绍因为LPDDR5运行的速度更快，使App处理器和运行的速度更快，使搭载LPDDR5的终端，电池会有5%-10%的延长，使用最高6.4Gbps可实现10%以上的续航。

性能方面，美光科技表示，此前的LPDDR4可以实现4K、8K的应用和图片、图片编辑。另外，LPDDR4如果同时运行100个App的话可能就会出现瓶颈，而对于LDRR5来说还是绰绰有余。

美光科技认为今年上半年搭载LPDDR5的手机将集中在8GB、12GB内存，但下半年旗舰手机的内存有望提升到16GB。