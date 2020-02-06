倪飞：红魔5G手机全系标配LPDDR5内存

IT之家2月6日消息 今天上午，美光科技宣布已交付全球首款量产的低功耗DDR5 DRAM芯片，并将率先搭载于即将上市的小米10智能手机。之后小米方面也科普了有关LPDDR5内存相关信息，雷军也在微博中称LPDDR5内存对智能手机性能提升影响巨大。

LPDDR5内存交付的消息公布之后，多家手机厂商也纷纷表示将会搭载新型内存，其中就包括中兴天机Axon 10s Pro和Realme的一款手机。现在，倪飞也在微博上表示红魔5G手机全系标配LPDDR5内存，并配了一张三星LPDDR5 内存的图片。

倪飞表示，红魔5G全系将会标配LPDDR5内存。在此之前，雷军也表示全新小米10将搭载LPDDR5内存。由此看来，今年的旗舰新机大部分都将加入新内存的行列，这对于美光、三星和海力士等厂家来说是个好消息。

综合之前的爆料，红魔5G手机将在线上发布，手机将采用144Hz刷新率屏幕，搭载LPDDR5内存，最高容量有望达到16GB。充电功率方面，红魔5G手机在8%电量时，充电功率超过了80瓦。在散热上，红魔研发团队结合红魔的内置风扇，创造出了“风冷涡轮快充”方案。当温度及电流达到一定阈值时，内置风扇自动启动，加速电池及整机的散热降温，确保大功率的快充更加持久，从而达到在更短时间内充入更多电量的效果。