手机行业的2020开头有点难，但危中有机、办法总比困难多

“憋疯了！”这是很多网友在“足不出户”近半个月之后发出的感慨！而在新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响下，憋闷的又岂止是个人，很多行业发展的节奏也在一定程度上被打乱，手机行业同样不能独善其身。尤其对于原本计划在一季度发布新品的手机厂商来说，更是憋得难受。诚如小米集团副总裁、中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰近日表示：“的确新品节奏有点被打乱，正在调整中……今年手机行业都会比较困难，中国市场存在供应和需求两大难题，需要靠后面的更加努力来弥补近期的损失。”

卢伟冰口中的“损失”究竟有多大？来看看市场研究机构的预测。IDC研究报告指出：新年伊始，随着国内突发“新冠”疫情，对第一季度国内手机市场造成了极大的影响。整个第一季度，国内市场预计遭遇30%以上的同比下滑幅度。全年来看，随着影响逐渐消退，产品节奏回归正轨后市场需求开始释放，第二季度及下半年市场有望出现回弹，2020全年预估国内手机市场将出现约4%的同比下滑。

而在疫情影响下，手机行业将面临以下几大挑战：

挑战1：新品节奏被打乱。每年一季度都是手机新品发布集中季，例如：2019年2月20日小米9发布、2月28日三星S10国行版发布、3月2日iQOO手机发布、3月6日魅族Note9发布；3月8日黑鲨2发布、3月19日vivo X27发布、3月26日华为正式发布P30系列……按照今年一季度的原计划，上述这些厂商肯定也不会闲着。但在疫情影响下，如果想在一季度举行大规模的线下发布会几乎不可能，因此厂商要么延期发布，要么改为线上。有传闻称已经有多家手机厂商正在考虑线上发布会的形式，其中包括小米、荣耀、黑鲨等，据说小米10系列很有可能会成为史上第一款在线上发布的小米数字系列旗舰手机。

挑战2：供应链如何调整？严峻的疫情形势，影响的不仅仅是手机厂商们原本在年前就制定好的新品发布时间表，对于整个手机行业的供应链也有着不小的冲击。IDC认为：疫情影响推迟了工厂复工时间，除了影响国内市场的供货，渠道库存运营层面，更重要的是对厂商与供应链端合作伙伴间的协作和快速调整的能力带来了严峻的考验，因为二至三月正是众多国内厂商旗舰产品发布以及量产前的最终测验阶段，也是上半年内计划发布产品的调试阶段。而随着上半年产品计划的变化，中期甚至远期的产品规划或许也将需要调整。

挑战3：需求侧或将受到影响。IDC认为：突发疫情对整体经济走势将起到负向作用，而国内众多中小型企业首当其冲，消费者预算将面临进一步紧缩。同时，手机行业内的中小规模参与者，尤其零售渠道合作伙伴，也将在疫情期间面临震荡甚至洗牌。这些均将为国内手机市场的中长期表现，带来了诸多不确定的负向影响，而未来疫情结束后，能够有效协助遭遇冲击的零售渠道及其他合作伙伴恢复与重建的厂商，将会在中长期内获得更多机会。

虽然疫情对于智能手机行业带来负面影响，但正所谓危中有机，行业玩家一定要勇敢、乐观、自信，尤其是抓住危机中的机遇：

机遇1：5G换机潮必须抓住。随着去年中国正式推出5G商用服务，终端芯片产业的加速成熟，国内“5G手机换机潮”或将提前到来。从中国信通院发布的报告数据来看，2019年国内5G手机出货量达1376.9万部，其中2019年11月和12月国内5G手机单月出货量均超过500万部，5G手机正在成为新的增长点。而创新的产品、更好的体验和服务，依然是厂商抓住5G换机潮的关键。

机遇2：线上运作早已驾轻就熟。身经百战的中国手机厂商，尤其是互联网手机品牌，对于线上营销运作早已驾轻就熟，因此对于线上发布会形式中国厂商并不陌生。与此同时，线上渠道早已成为手机厂商们的优势。正如IDC指出：短期内，拥有购机需求的消费者将不得不选择在线上渠道购机，线上渠道占比将在2020年一季度以及上半年显著提升。而由于短期内线上购机的用户中存在部分原本习惯线下购机，但“被迫”转向线上的人群，该部分人群若能够在线上购机中获得相对良好的体验，未来将有望将线上消费习惯扩散和延续。

机遇3：成本或将降低。虽然IDC预计2020全年国内手机市场出货量将出现约4%的同比下滑，但如果一季度手机发布会都改为线上举行，同时销售渠道转到线上为主，也能为手机厂商节省不少成本。

艰难困苦，玉汝于成。永远相信“办法总比困难多！”也请相信寒冬必将过去，暖春很快到来！更加相信包括手机行业以及整个中国一定能战胜疫情，越来越好！