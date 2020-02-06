沃达丰警告：若各国效仿限制华为5G，欧洲网络升级将延误5年

据彭博社报道，沃达丰集团警告称，如果其他国家效仿英国并限制华为可参与的市场份额，那么将造成“巨大的破坏性”成本，并使欧洲的电信网络升级延误长达五年之久。

英国政府上周表示，该国将把中国设备供应商华为在5G无线和光网中可参与的市场份额限制在35%，并且禁止在这些系统中最敏感的部分使用华为设备。英国运营商有三年的时间来进行设备更换，其目的在于解决有关在关键国家基础设施中使用中国设备的“安全问题”。

沃达丰在一些欧洲大陆国家对华为的依赖程度高于在英国对华为的依赖，在这些国家，该公司大约三分之一的无线电天线由华为提供。

沃达丰首席执行官Nick Read在本周三与记者的电话会议上说：“如果我们被迫快速进行（设备）更换，我认为这真的将极大低影响我们的客户和网络质量。尽管这在英国不是问题，但我不想在欧洲看到这种情况的发生，因为我认为这将带来极大的破坏性。”

他说，这可能意味着价格上涨，并且可能使沃达丰的5G网络推出延迟2-5年，延迟时间长短将具体取决于不同的国家和地区。

Read说，在英国上周作出举动以及欧盟最近发布网络安全指导后，沃达丰计划将华为的设备从其欧洲更加关键的核心网中移除。

他说，这一过程将在五年内耗费该公司大约2亿欧元（2.21亿美元）。沃达丰在一年前已经暂停采购华为的核心网设备。

不过，英国制定的政策和拟议的欧盟措施，都未像美国提倡的那样对中国设备供应商发出全面禁令。

Read还赞扬了英国的做法，称沃达丰的英国网络“已经基本符合规定”，新规定对公司的财务影响“非常有限”。

这与其英国竞争对手BT形成对比，BT表示将在五年内耗费大约5亿英镑（6.52亿美元）来淘汰和更换其主要基于华为设备的4G网络中的组件，4G网络将支持第一波5G服务的商用。