世界首富贝索斯一周内抛售170万份亚马逊股票，套现近35亿美元

北京时间2月7日上午消息，据外媒报道，最新财务文件显示，杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）在过去一周售出近35亿美元亚马逊股票。

周二，提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，这位亚马逊创始人兼首席执行官在上周五和周一共抛售905456份亚马逊股票，总价值18.4亿美元。周四提交至SEC的文件继续表明，贝索斯又在接下来的周二和周三售出810912份股票，价值约16.5亿美元。总计下来，贝索斯在接近一周的时间内一共抛售170万份亚马逊股票，套现34.9亿美元。

贝索斯在四天内抛售的股份，相当于他持有的亚马逊股份的3%。

虽然本周初亚马逊刚刚成为第四家市值超过1万亿美元的美国上市公司，但贝索斯的股票抛售早已在计划中。上周四，亚马逊发布第四季度财报，假日购物季利润高达33亿美元，季度销售额再创新高达874亿美元，超出预期。

一整年下来，贝索斯通常会在预先计划好的时间点出售自己持有的亚马逊股票。去年8月，在亚马逊股票位于13年来最低位时，贝索斯亦抛售近150万份股票，价值约28.4亿美元。

贝索斯为世界首富。根据彭博社亿万富翁指数，贝索斯身价1260亿美元，比第二富有的微软联合创始人比尔·盖茨（Bill Gates）整整高出90亿美元。2018年，贝索斯曾说，他每年会从自己的财富中拿出10亿美元，投资自己的私人太空公司蓝色起源。