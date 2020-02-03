贝索斯遭女友哥哥起诉，后者称其诽谤

北京时间3日消息，据时代华纳旗下名人八卦网站TMZ报道，亚马逊CEO贝索斯的女友劳伦·桑切斯的哥哥迈克尔·桑切斯近日提起诉讼，称遭到贝索斯的诽谤和诋毁，并要求赔偿损失。

此前有报道称，迈克尔将妹妹与贝索斯的艳照和私密短信卖给《国家询问报》（National Enquirer），并获得20万美元报酬。迈克尔对此竭力否认，并在诉讼中声称，贝索斯的言论导致美国联邦调查局（FBI）在众目睽睽下，对他的住所进行了搜查，害他在邻居和朋友面前尴尬，对他造成了伤害。迈克尔因此起诉贝索斯，要求损害赔偿，但没有说明具体索赔金额。

据报道，迈克尔将贝索斯的私密信息出卖，所以导致亚马逊CEO的婚外情曝光。2019年1月，《国家询问报》曝光了贝索斯与劳伦的婚外情，其中还引用了两人之间的短信内容。

贝索斯声称，《国家询问报》曾以刊登裸照来威胁勒索他，他因此还聘请了调查人员，调查他的手机是否遭到了黑客攻击。此前贝索斯的调查人员曾指责沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼是泄密的罪魁祸首，称2018年萨勒曼在WhatsApp中发送恶意代码，在贝索斯手机中植入了间谍软件，窃取了大量信息，但沙特否认了此类报道。

美国媒体上个月报道称，纽约市检察官发现，贝索斯女友曾在2018年给哥哥迈克尔发送短信，其中包含她与贝索斯的私人短信，当年年底，迈克尔获得了《国家询问报》20万美元的付款。迈克尔被怀疑泄露妹妹与亚马逊CEO的私人信息，但迈克尔始终认为自己是“替罪羊”，是被冤枉的。

针对哥哥对男友的指控，劳伦发表声明称：“迈克尔是我的哥哥。他秘密地把我的大部分个人信息提供给了《国家询问报》，这是一种深深的、不可原谅的背叛，我的家人正因为这个毫无根据的诉讼而感到伤心。”在声明中，劳伦称贝索斯为家人，明显站在首富男友这边，但如果劳伦不将与贝索斯的信息发给哥哥，也不会引发这一场诉讼。