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真壕！世界最大的3D打印建筑在迪拜建成

2020/2/7 14:19:35来源：网易科技作者：过客责编：远洋评论：

世界上最大的3D打印建筑在迪拜正式竣工。这座6900平方英尺（641平方米）的两层建筑将被迪拜政府用作行政办公室使用。

这座建筑是由波士顿3D打印和建筑公司Apis Cor与迪拜政府合作设计的。这座建筑并非世界上最高的3D打印建筑，中国苏州的一座公寓楼更高，而迪拜的这座建筑面积更大。

该建筑建造在一个预制的混凝土地基上，3D打印机借助回收的建筑垃圾、水泥、石膏和其它混合物混合而成的速干混合物建造了空心墙。据称，这种3D打印材料比传统的混凝土轻约50%，而且更加耐用。

3D打印机先用几层数厘米厚的建筑材料勾勒出墙壁的轮廓，然后慢慢向上建造，直到墙壁达到最高设计高度。当墙壁打印完成后，人类建筑工人就会接手，开始进行安装屋顶、为窗户留出空间、用绝缘材料填充墙壁等工作。

对于500平方英尺（46平方米）以下的建筑，建筑商可以将3D打印机安装在预先设置的轨道上，让它自己运行。但在迪拜，由于建筑面积巨大，建筑商不得不安装一个大型起重机来移动3D打印机。

对于迪拜市政当局来说，这个项目只是一个开始，他们希望能未来能够长期致力于3D打印建筑。迪拜政府官员表示，他们希望到2030年，城市新建筑中的3D打印建筑能够达到25%的比例。据他们估计，3D打印建筑将减少70%的建筑劳动力，并且将建筑成本降低90%。

Apis Cor公司首席执行官Nikita Cheniuntai在公司网站发表声明称：“建筑行业的3D打印技术还处于早期发展阶段。我们做了大量的研发工作，使这项技术可以大规模使用。我们对有机会与迪拜政府合作表示感谢。这个项目让我们积累了独特的知识和宝贵的经验，这将帮助我们改进并研发出新的3D打印设备。”

该公司表示，它的下一批项目将在路易斯安那州和加利福尼亚州开始施行，它还在努力研发一种可以在24小时内3D打印完成的廉价房屋，这种房屋的面积只有500平方英尺（46平方米）。

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关键词：3D打印

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