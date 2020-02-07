疫情之下，大屏设备开机率大幅提升

受到疫情的影响，2020年春节人们的生活以居家为主，智能电视、手机等媒体渠道成为人们节假日消遣的主要途径。在家中追剧、刷剧、K歌、各种游戏PK似乎成为春节主旋律。在这个“特殊的春节”，家里的大屏又是如何陪伴我们的呢？

春节和平时开机率对比

开机篇：智能电视开机率大幅提升 三线以下城市活跃增长

根据奥维云网的数据，春节期间智能电视开机率整体和平时相比提升了11%。延长假期内也未出现回落。受疫情影响，今年一线城市日活回落减少，春运迁徙拉动拉动三线以下城市活跃增长。对比去年春节，累积开机超过五天以上的占比超7成，累计开机10天比例的达43%。

春节7天和10天的开机率对比

主要原因在于：

1、延长假期政策出台后，突如其来的假期缺少计划安排，而丰富的智能电视娱乐成为补充空白计划的最佳方案。2、由于出行受限，家庭活动以电视为中心更加适合多人共处，共享天伦。

另外智能电视肩负特殊时期的媒体责任，媒体覆盖深入城乡。受疫情影响，全民积极响应国家号召，减少返乡、拜年和探亲。从智能电视开机率表现看，一线城市开机率虽略有下降，但与去年同期相比下降幅度明显减少。“居家假期”让智能电视成为家人获取信息的重要媒介，各城市开机率均有明显提升。

“居家假期”智能电视出现高粘性特征，连续开机行为将固化用户习惯。

在传统的7天假期中，累计7天连续开机的家庭占比高于去年同期12.4%，每天醒来打开电视已经成为近半数家庭的假期习惯。

在延长的3天假期中该习惯依旧保持，累计10天连续开机的家庭高达43%。由此可见，智能电视对家庭来说的必要性，加上其资讯影音娱乐综合一体，在这个“居家假期”中大大满足用户的消遣需求。

2019年和2020年春节观看时长对比

活跃篇：点播成主要方式大屏应用进一步开发

根据奥维云网的数据，春节期间每日终端收看时长达6.62小时，较去年春节增长26.3。

“居家假期”使春节收看时长大幅增长。相比平时平均每日收看时长增长110分钟。日均开机次数也从2.48次提升到近3次。无论是电视节目、大屏娱乐应用还是电商购物，都让这个假期变得不再单调，家人一起共度居家时光。

点播更受欢迎

另外春节期间点播也有所增长，相比较去年增长了10.8%，时间也增长了78分钟。

点播为用户时长做最主要贡献，自由观看热点节目才是假期范儿。春晚必追，拉动了假期直播的收看；在点播回看春节晚会则是智能电视的独门绝技。与去年同期相比，独立终端点播收看时长增长78分钟，相当于今年春节每天都要比去年春节多看两集电视剧或一部综艺节目。

对比去年春节，少儿VV份额增加了12%，疫情增加了2%，少儿和电影成为智能电视用户观看的主要内容。

少儿节目最受欢迎

培养下一代智能电视功不可没，少儿类内容观看在“居家假期”占有大比例份额。少儿类内容VV占比高于去年春节12%。家长们也是做出了巨大的牺牲，将电视让给了家庭中最重要的角色。不能带他们出去玩就只好通过更多的内容来哄孩子作为补偿。

大屏应用日活增长明显

在春节中，智能大屏的应用也进一步被开发，活跃有明显的增加。

上课开学可延期，在家学习不耽误。各大智能电视运营方分别开启大屏学习模式，开放从幼儿到K12各类板块，大屏视频课程体系完整，不仅满足短期需求，也适合中长期的儿童辅助教育。大屏丰富的教育类内容让孩子在家的时光更有知识陪伴。

总结而言，今年春节的“居家假期”给社会带来的是一次考验，而对家庭来说的则是一次新的体验。智能电视近几年积累的家庭娱乐内容及应用服务能力，在“居家假期”得到了充分的发挥。