Mophie发布新款Powerstation移动电源：支持18W苹果iPhone快充

IT之家2月7日消息 充电设备品牌Mophie今天推出了三款新的Powerstation移动电源，目前已经在苹果官网上上架。这些系款移动电源是为苹果用户设计的，名字分别为Powerstation、Powerstation Plus和Powerstation Plus XL。

Powerstation拥有6000mAh电池容量，可以为iPhone提供超过32小时的额外续航。它是这三种充电器中唯一具有18W快速充电USB-C端口的充电器，可在30分钟内为iPhone充电至50％的电池。用户也可以同时为两台设备充电，只需要将一台设备插入USB-C端口，另一台设备插入USB-A端口。Powestation采用织物面料和TPU饰面，质感不俗。它的价格为59.95美元，约合人民币419元。

第二个产品是Powerstation Plus，它也是6000mAh的电池容量，自带一体式 Ligthing 线缆，隐藏在电源底部。它支持Lightning端口的18W快速充电。同时，Powerstation Plus还有一个USB-A端口端口，和Powerstation 一样，它同样支持两个端口同时为设备充电。Powerstation Plus采用高光的顶面和金属包边设计，看起来质感不错，也比较耐用。这款移动电源的价格是79.95美元，约合人民币558元。

Powerstation Plus XL的电池容量为8000mAh，它的基本功能和Powerstation Plus差不多，但有一个关键区别：支持无线充电，它在设备顶部加入了集成式的支持Qi协议的无线充电板，可为iPhone或AirPods进行无线充电。Powerstation Plus XL价格为99.95美元，约合人民币698元。