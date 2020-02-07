无谷歌GMS，曝华为P40/Pro将预装70款支持HMS的热门App

IT之家2月7日消息 美国政府已禁止Google认证新的华为智能手机，在这种情况下，据Winfuture.de报道，华为找到了一种将未来全新智能手机推向市场的方法。

外媒报道，华为将推出没有Google移动服务和Google应用程序集成的新智能手机。相反，华为将根据国家或地区政策安装一些应用程序，并提供给定的选项来选择应用程序，并将其预装到相应的设备上。

▲华为手机示意图

据爆料信息，华为总共选择了70个应用进行在新手机中预装，这些应用是从Google Play商店的热门App建议中继承而来，也可以从本地开发人员那里获得。

以上信息来自一项私下进行的研究，在向东欧媒体代表的演示中展示了与华为国际智能手机市场中没有谷歌GMS有关的信息。

自去年以来，华为加大了对华为移动服务（HMS）平台的开发力度，为开发人员和消费者提供了扩展支持，包括地图、应用内购买、机器学习等。

此外，客户还可以选择从华为AppGallery商店下载其他信息。

在没有谷歌GMS的情况下，华为计划使用HMS和开源Android系统推出新的智能手机。IT之家报道，下一个将HMS扩展到全球范围的手机将是华为P40系列。这意味着华为P40系列手机也将考虑预装一些支持HMS的热门应用。