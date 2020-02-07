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暴雪总裁：《魔兽争霸III：重制版》发售后，我们过得很艰难

2020/2/7 18:00:06来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

IT之家2月7日消息 《魔兽争霸3：重制版》正式上线后不久就遭到了史无前例的差评，这款游戏在国外知名游戏评分网站Metacritic上成绩也是非常难看。在玩家们的怒气和指责声中，暴雪方面不久前对外表达了歉意，并表示正在计划推出一个大型的修复补丁，甚至在美服战网为《魔兽争霸3：重制版》增设了“一键退款”按钮。

而在今天动视第四季度的投资者电话会议上，暴雪总裁J. Allen Brack向投资者表示，《魔兽争霸3：重制版》发布后，他们过得很艰难，但他们也会继续支持这个游戏。

“关于《魔兽争霸3：重制版》，老实说，过去的一周对于我们来说是艰难的一周。我们的社区之前正在期待我们再做一次真正让人惊艳的事情，但是，我们已经了解，我们并没有达到他们的期望。”Brack说，“但是我们声明，我们不仅会继续为游戏提供支持，而且会在发布之后在游戏的基础上继续进行开发，我们将继续更新游戏，并且也会按照计划来改善我们的社区。”

目前尚不清楚暴雪愿意为解决这些问题采取多大的努力，但是根据玩家们的反馈，《魔兽争霸3：重制版》的很多问题发生在“根本层面”上，例如游戏的过场动画等等，暴雪具体会怎样解决这些问题，大家也不妨期待一下。

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关键词：魔兽争霸3：重制版暴雪

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