再看索尼PS5 SSD性能：微软Xbox Series X是狮子，它就是猎豹

IT之家3月21日消息 索尼下一代主机PlayStation 5的参数信息已经公布，IT之家在2月19日第一时间为大家做了报道。

回顾一下，索尼PS5在配置上搭载了8核心Zen 2 CPU，可达3.5GHz，显卡为RDNA2架构，2304流处理，GPU频率为2.23GHz，达到了10.28 TFLOPs。内存/显存总量为16GB GDDR6，256 bit位宽。索尼PS5 搭载了825GB SSD，内置一个NVMe 插槽，支持外接HDD，光驱为4K蓝光光驱。

对比微软的Xbox Series X，PS5在CPU和GPU的配置上落后了一些，但PS5这次走了一个不同的风格，它的一大卖点在SSD硬盘上。虽然825GB在空间大小上不及Xbox Series X的1TB，但是它支持了PCIe 4.0 12通道的架构，可以提供高达9GB/秒的速度，使其速度比PS4当前的硬盘快约100倍。

如果Xbox Series X是狮子，那么PS5就是猎豹，因为该游戏机的SSD技术可以说是快如闪电。PS5拥有的9GB/秒的数据读写速度，几乎是Xbox Series X 4.8GB/秒的数据读写速度的两倍。这意味着PS5将能够以更快速的方式访问硬盘内的数据或从光盘读取压缩数据，蓝光光盘游戏的安装速度也将非常快。

同时，一旦数据被解压缩，PS5就可以以5.5GB /秒的速度对其进行处理，这大约也是Xbox Series X的两倍，后者为2.4GB/秒。PS5架构师Mark Cerny确认PS5可以在0.27秒内加载2GB数据，几乎瞬间就可以找到数据。

同时PS5将利用解压缩后的数据进行实时处理和加载，例如将数据输入到10.3TFLOP 2.23GHz的Navi GPU中进行实时渲染。这使PS5与当今最顶级的发烧级消费类PC存储性能相当。

同时，使用更快的SSD，现在可以更有效地使用设备的运行内存（RAM）。在PS4上，系统内存必须存储即将在接下来的30秒游戏中可以使用的所有数据，因此，数据会存在内存中，以便随时使用。但是在PS5上，由于SSD的加载速度足够快，所以无需在内存中存储太多内容，减少内存的使用空间。这想想就有点不可思议。

当然，PS5的实际性能我们还没有切实体验到，大家不妨耐心等待，相信后续会有更多的信息公布。