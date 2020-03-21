不用买新的：《彩虹六号：围攻》游戏盘可直接被索尼PS5和微软XSX读取

IT之家3月21日消息 索尼PS5和微软Xbox Series X目前都已经发布，更多详细的信息也在不断公开的过程中，总之未来有IT之家小伙伴要买主机的话，PS5和Xbox Series X肯定是要主要考虑的了。

就PS5来说，今天IT之家刚刚报道了索尼PS5将兼容4000余款PS4游戏的消息，对于广大玩家来说绝对是一个好消息。在这些游戏中，《彩虹六号：围攻》就是其中之一。现在还有一个更好的消息是，《彩虹六号：围攻》的光盘可以直接用在PS5和微软Xbox Series X上。

目前《彩虹六号：围攻》游戏的创意总监Leroy Athanassoff表示，现在玩家正在使用的PS4和Xbox One版《彩虹六号：围攻》光盘，可直接被PS5和Xbox Series X读取安装，同时也可以在次世代主机上下载更新、进行游戏。就是说大家不用买新的光盘了，到时候直接把旧光盘怼到新主机里就行。

具体，Athanassoff说：“例如，PS5设备可以与PS4设备一起玩，而Xbox Series X可以与Xbox One一起玩。该游戏将向后兼容，这意味着您可以将《彩虹六号：围攻》的光盘放入您的PS5中，或者将Xbox One光盘放入Xbox Series X中。”“我们可以肯定的是，我们不想破坏我们的社区，不想分裂我们的社区，我们也不想让您以全价购买另一部《彩虹六号：围攻行动》。”