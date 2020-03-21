微软Project xCloud for PC屏幕截图曝光：低配党的救星

IT之家3月21日消息 Project xCloud是微软Xbox的云游戏服务，可以让玩家在手机、平板上触屏游玩Xbox游戏，也可以通过蓝牙连接Xbox手柄，将它们当作云端小屏幕。目前，Project xCloud在PC平台上的版本也在测试，IT之家不久前刚报到了Xbox负责人在PC上测试这项服务的消息，现在，Project xCloud for PC的截图也得到曝光。

今天，外媒The Verge放出了Project xCloud for PC的截图，包括设置引导界面、游戏菜单主界面和进入游戏的界面等，可以看到软件界面设计很简洁，使用的过程应该也很方便。

从截图上看，包括《蝙蝠侠：阿卡姆骑士》、《流放者柯南》等在内的游戏都在测试中，不过The Verge称目前该应用程序仅限于720p流，后续才会更新支持1080p。这对于PC配置比较低的玩家来说，显然是一个好消息，稍待时日，或许就可以在低配的电脑上晚上这些游戏大作。

微软曾表示目前已经在Xbox平台上发售的游戏以及未来在Xbox平台上发布的游戏都将会支持Project xCloud。微软自去年10月起便开始测试其游戏串流服务Project xCloud，目前平台上已经支持50多款游戏。