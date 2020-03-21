重点打击！DNF官方回应飞机团、脚本搬砖、PK场外挂等现象

IT之家3月21日消息 腾讯游戏安全中心昨日公布了《地下城与勇士》护航计划的最新进展。官方就飞机团、脚本搬砖、PK场外挂等现象作出回应。

飞机团现象

《地下城与勇士》现已应用了荣誉点数和视频审判巡查团机制。在100级版本里，荣誉点数系统将配合游戏玩法一起发布，保持对于所有团本的覆盖，保证遇挂行为和坐飞机行为能得到有效的区分处理。

在团本巡查团方面，腾讯将加快相关团队人员的扩充，配合配合技术检测实现有效的飞机团压制。

黑产工作室打金现象

腾讯指出，针对黑产工作室打金的行为，《地下城与勇士》将在100级版本同步开放关于黑产工作室打金行为的举报入口，积极接收玩家的举报反馈，配合技术对抗的持续优化，保证有效的举报能得到一半以上的处罚反馈响应。

目前，人脸验证的方式已经能够有效地降低持续的黑产工作室恶意注册，下降比例80%以上。

PK场及PVP场景外挂现象

目前在PVP模式下，针对作弊且存在被举报审核记录的玩家，处罚方式已经全量上调至封停1年。

而PK场的举报功能，已完成视频录制部分的相关优化，整体操作流程、性能损耗大大降低。

腾讯指出，针对PVP模式内释放觉醒、冷却缩减、无敌等一系列的作弊功能，《地下城与勇士》将持续提升打击力度，保证玩家遇见外挂的情况将持续下降。

虚假诈骗广告、恶意发言等现象

非法代练、代打广告、非法第三方渠道宣传，腾讯将更多的参考玩家的举报信息，进行举报处罚覆盖提升。

IT之家了解到，《地下城与勇士》将在4月上线腾讯游戏信用分发言拦截系统，对于满足腾讯游戏信用一定标准的勇士进行发言拦截，进一步降低小号刷屏广告和诈骗广告行为。