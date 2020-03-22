雷军“明示”Redmi K30 Pro支持红外遥控/保留耳机孔

IT之家3月22日消息 有关Redmi K30 Pro的各项参数基本已被曝光，不过雷军在昨晚的微博互动中还确认了新款Redmi K30 Pro的两项配置。

雷军在转发Redmi品牌总经理卢伟冰的相关微博后表示，Redmi K30 Pro保留了耳机孔、红外孔以及弹出式相机的孔位。从卢伟冰晒出的照片来看3.5mm耳机孔和红外孔都将位于Redmi K30 Pro手机的顶部，而其前代机型Redmi K20 Pro则并不支持红外遥控。同时K30 Pro后置四摄模组采用凸起式设计，手机背部两侧还采用了曲面设计，保证握持体验。

IT之家汇总报道：Redmi K30 Pro全系标配60Hz三星AMOLED屏幕，采用骁龙865+LPDDR5+UFS 3.1方案，拥有3435mm²面积的VC散热板及线性马达，全系标配索尼IMX686/6400万超清主摄，支持双OIS光学防抖，变焦版支持3倍光学变焦+30倍数码变焦以及SAT（平滑变焦）技术，保留耳机孔并支持红外遥控，全系标配超级蓝牙+蓝牙5.1，搭配双模5G+Multilink三路并联 技术。同时支持连接2.4GHz Wi-Fi 、5GHz Wi-Fi和4G/5G移动网络。

Redmi K30 Pro将于3月24日正式发布。