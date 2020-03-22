G 胖谈 Epic 商城：竞争让我们更加诚实，最终大家都会受益

IT之家3月22日消息 据IT之家网友投稿，Valve联合创始人Gabe Newell在接受外媒采访时谈到Steam平台的对手Epic Games商城，他认为竞争会让所有参与者都更加诚实，短期会制造许多“难堪境地”，但长远来看所有人都会受益。

G胖表示竞争对于所有参与者来说都是好事，它会让所有人保持诚实。不过从短期来看这有些令人难堪。“他们大喊大叫，让我们看起来很难堪”。但是从长远来看，所有人都会从自律与谨慎中获益。“这意味着你必须允许别人涉足你的领域挑战你，以此保证你的活力和竞争力。”

G胖认为令其困扰的并不是竞争，而是那些阻止竞争的人们。“如果说哪个更可怕，那就是人们都爱上了苹果的模式，控制一切的官僚作风，只要他们不愿意，就能把你的产品排除在外，或者最大限度地压制产品的增值价值。”

外媒还表示，虽然G胖并未提及Epic Games商城的直接刺激使Steam变得更好，但2019年对Valve来说确实是非常活跃的一年，其发布了看起来更加现代化的客户端，并且创建了Steam Labs来尝试更多实验性工作等。另外疫情当下，Steam也不断迎来并发用户新高，昨天IT之家曾报道Steam同时在线人数突破2200万。