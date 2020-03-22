微软 Windows Core OS 设备测试跑分曝光：搭载Intel i5-L15G7 Lakefield 处理器

IT之家3月22日消息 微软Windows Core OS是模块化Windows 10操作系统，专为各种外形设备设计，现在新的Windows Core OS设备跑分现身Geekbench网站。

此前IT之家报道，微软在各种文件和工作招聘中非正式地确认了Windows 10模块化版本“ WCOS”的存在。从理论上讲，Windows Core OS是模块化的，可以在笔记本电脑，超极本，双屏设备以及其他创新产品（例如HoloLens）上运行，而无需做任何改动。

Windows Core OS具有多种风格，Windows 10X也是核心系列的一部分。看来Core OS或Windows 10X正在积极开发中，在Geekbench结果中显示了由Intel Core i5 CPU驱动的虚拟机运行未宣布的Windows Core OS。

Geekbench 5结果似乎显示在装有Intel Lakefield处理器的设备上运行Windows Core System（64位）的虚拟机。这可能意味着微软已经开始使用英特尔即将推出的处理器积极测试该操作系统，并且可能很快就会分享更多细节。

经过测试的设备采用英特尔酷睿i5-L15G7 Lakefield处理器，基本时钟频率为1.38GHz，可实现2.95GHz 睿频加速。