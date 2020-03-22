苹果发布LiDAR传感器宣传片：iPad Pro 2020“御用”

IT之家3月22日消息 苹果公司近日正式发布带有LiDAR传感器的新款iPad Pro，同时官方近日也正式放出了有关LiDAR传感器的介绍视频。

IT之家了解到，LiDAR传感器可用于增强现实（AR）应用程序，该功能可提高距离和测量的精确度。这枚传感器可以以极快的速度记录信号折返所花费的时间从而生成3D模型，其准确性要比普通的照相机高。

同时LiDAR传感器的原理就像蝙蝠“看”周围世界的方式一样：利用脉冲产生图像。苹果iPad Pro 2020通过运动传感器和照相机的数据来帮助提高图像准确性。苹果公司表示，每个ARKit应用程序都将“自动获得AR位置来改善运动捕捉能力”。

以Measure应用为例，在LiDAR传感器加入后该应用将能够准确计算高度等数据，在未来的更新中将有一个新的标尺视图加入。此外开发人员将能够使用新的Scene Geometry API将LiDAR传感器的能力最大化。同时得益于LiDAR传感器用的是激光，因此无论白天还是黑夜都可以保证正常运行，不过如果在诸如下雨等场景下使用的话可能会对其准确性构成影响。

LiDAR传感器此前已经在其他领域有所应用：其中最突出的是为辅助自动驾驶汽车或自动转向安全功能而设计的汽车系统。