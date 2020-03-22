微博通报用户信息被出售事件：已上报司法机关

IT之家3月22日消息 近日有报道称微博数据遭泄露，对此微博方面确认数据泄露属实且已经及时强化安全策略。昨日微博安全中心也就相关事件发出声明。

微博安全中心在声明中表示，此前已有黑客获得多个平台的用户信息并以“5.38亿微博用户绑定手机号数据，其中1.72亿有账号基本信息”的名义进行售卖。对此，站方已加强安全策略，并将详细情况上报给司法机关。

IT之家了解到，此次非法调用微博接口匹配出的信息即为微博账号昵称，不涉及其余隐私数据。

声明原文：

有关“微博用户信息被出售事件”的说明

近日有报道称，微博用户信息在暗网上被出售，涉及信息包括手机号、密码等。对此，站方说明如下：

1.自2011年以来，微博一直提供查询通讯录好友微博昵称的服务，用户授权后可以使用该服务。但用户仅能查询到相关账号昵称，也可以随时取消授权。

2.站方发现，此前黑客通过手机号比对服务获得多个平台的用户信息，例如通讯录好友微博昵称、QQ号、邮箱等，并抓取微博用户个人主页上的公开数据，以“5.38亿微博用户绑定手机号数据，其中1.72亿有账号基本信息”的名义进行售卖。对此，站方已加强安全策略，并将详细情况上报给司法机关。

3.微博不存储用户明文密码，而是采取单向加密存储，用户密码并不会泄露。但是，当前安全形势严峻，依然有部分用户使用和其他平台相同账号密码，可能导致其微博账号面临被盗的风险。站方将不断强化安全策略，完善账号安全设置服务，以帮助用户提高账号安全等级，我们同时呼吁用户加强防范意识，保护好个人账号。