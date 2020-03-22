99% 完全体！无独立开关，腾讯微信 iOS 版 7.0.12 暗黑模式上手体验

IT之家3月22日消息 今天上午，微信 iOS版 迎来了 7.0.12 更新，正式加入对深色模式的支持。 微信 7.0.12 更新日志显示可跟随系统的设置，切换为深色模式。现在IT之家为大家带来微信iOS版的暗黑模式快速上手体验，整体感觉就是暗黑模式的99%完全体，继承了iOS 13的系统深色模式，当然一些地方还是有一些瑕疵。

需要注意的是，当升级到微信 7.0.12之后，iOS 13用户需要到设置——显示与亮度——启用 深色 模式。微信即可跟随系统主题颜色，目前微信尚不能单独开启暗黑模式。

下面是微信的四大金刚模块界面，微信消息、通讯录、发现、我（个人中心），可以看出各个界面均已变成暗黑模式状态了。不过头像图标、昵称还是原来的亮度显示。

具体到微信聊天界面也变黑了，此前笔者自己喜欢使用黑色主题的背景图片，以此来突显黑色模式，现在特意更换一张白色背景的图片，发现也已经深色化处理了。

另外如果你聊天中发送白色背景图片，在聊天框里还是保留明显的白色框。

IT之家还特别去设置里看了一下，微信App中没有提供独立的深色模式或暗黑模式开关，只能选择系统跟随了。

微信朋友圈也已经变成了深色模式，还是很统一的。

微信小程序是一块“重灾区”，因为目前看来，随着iOS App更新，微信小程序不会自动跟随，需要单独适配暗黑模式。

微信公众号方面也进行了深色模式处理，包括浏览查看具体的文章内容。但是如果你文章里有白色背景的图片，暗黑模式是不起作用的。

IT之家随意查看了一些界面，发现深色模式适配的已经覆盖的很全面了。