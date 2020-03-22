华为P40/Pro 硬件配置规格曝光：5000 万像素徕卡主摄，40W/27W 无线快充

IT之家3月22日消息 华为P40和P40 Pro均计划于3月26日在全球推出。华为P40系列旗舰智能手机将搭载宽打孔屏幕，以容纳多个前置摄像头，还搭载了麒麟990 5G处理器、徕卡影像矩阵。

现在外媒爆料人士Ishan Agarwal带来了一些关键的华为P40和P40 Pro配置规格，包括显示器尺寸、摄像头、电池和快速充电技术等。值得注意的是，即将推出的华为P40 Pro+智能手机可能将成为全球首款采用50MP主摄像头和40W快速无线充电的智能手机。

华为P40 Pro 5G规格

IT之家整理爆料，华为P40 Pro 5G相机规格将包括徕卡Ultra Vision四相机，其中包括50MP主传感器摄像头，40MP辅助传感器摄像头，12MP传感器相机和3D ToF传感器。根据提示，长焦相机将支持50倍超感光变焦和稳定。摄像机还将得到华为XD Fusion Engine图像引擎的支持，以进一步提高效果。手机的前置摄像头将配备32MP主传感器和深度传感器，这也是为什么看起来打孔很宽的原因。

华为P40 Pro将配备6.58英寸显示屏，根据之前泄漏的渲染效果，该显示屏将是曲面屏。核心搭载了麒麟990 5G SoC，配备了4200 mAh容量电池，支持40W有线快速充电。有趣的是，这款手机还支持40W快速无线充电，但爆料者表示，很可能仅限于27W无线充电。40W无线快充可能仅限于华为P40 Pro+。

华为P40系列将不支持Google应用（包括Play商店）。取而代之的是，华为将提供自己的华为移动服务HMS和AppGallery应用商店。

华为P40 5G规格

同时，普通版的华为P40将具有稍微紧凑的外形和后置三摄摄像头。这款手机将配备6.1英寸显示屏，也是打孔屏，但没有那么宽。华为P40搭载32MP前置摄像头，可以进行自拍和视频通话。华为P40后置摄像头将容纳50MP + 16MP + 8MP 徕卡Ultra Vision传感器，具有高达30倍的数字变焦和用于照片的Huawei XD Fusion Engine图像引擎。

标准版华为P40将搭载3800mAh电池，并且还支持40W快速有线充电和27W无线充电。

目前关于华为P40/Pro的内存、存储方面的信息未确认。