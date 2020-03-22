华为P40 Pro/Pro+工程机曝光：IMX700主摄加持，支持5/10倍光变

IT之家3月22日消息 华为将于3月26日正式发布新款华为P40系列手机，今日也有博主提前晒出了华为P40 Pro/Pro+的工程机谍照。

据博主数码闲聊站爆料称，华为P40 Pro/Pro+均采用索尼IMX700主摄，其中华为P40 Pro支持5倍光学变焦，采用后置4摄方案，P40 Pro+支持10倍光学变焦且采用IMX700主摄+10x光变潜望长焦+超广角+人像+ToF的后置5摄方案。从两张照片来看预计华为P40 Pro/Pro+都将采用矩阵后摄模组。值得注意的是华为P40 Pro+工程机的后摄模组被两个遮盖物所覆盖，似乎也暗示了华为P40 Pro+的后摄模组相较于其他两款而言要更大一些。

IT之家整理爆料，预计华为P40 Pro将采用徕卡Ultra Vision后置四摄方案，包括50MP主摄+40MP辅摄+12MP摄像头+3D ToF传感器，其长焦摄像头支持50倍超感光变焦，摄像方面获华为XD Fusion Engine图像引擎支持，前摄由32MP主传感器+景深传感器组成。华为P40 Pro+的后摄模组则由5200万像素镜头（IMX700，1/1.28英寸RYYB）+ 4000万像素镜头（IMX650 1/1.5英寸，RGGB）+800万像素远摄镜头+2000万像素潜望式镜头+ToF组成。