贝索斯：疫情可能恶化，公司将购数百万口罩给员工

据国外媒体报道，当地时间周六，亚马逊首席执行官杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)通过社交媒体Instagram发布一份公开信，向该公司80万员工发出警告称，新冠病毒肺炎疫情可能会恶化。

由于疫情，人们在亚马逊平台采购大增，导致物流服务量急剧增加。在这种情况下，美国会议员以及亚马逊员工指责称，在当前疫情蔓延期间，该公司没有能够很好保护自己货仓工人和送货司机，因为他们在向亚马逊客户交付商品时，可能会受到病毒感染。

“这不像往常，现在是一个压力很大、不确定性的时期。”贝索斯在这份公开信中写道，“同时，这也是我们的工作最重要的时候。”

贝索斯的这封信是他对疫情的第一次公开评论。此时，美国各地的立法者和监管机构纷纷做出决定，明确哪些企业是必不可少的，应该继续运营，哪些企业应该关闭并且让员工呆在家里，以减少他们对疫情的暴露。当前的疫情已经在全球范围感染了30多万人，已至少造成13000人死亡。

亚马逊看到，消费者在网上订购婴儿配方奶粉、洗手液和医疗用品的需求激增。该公司已宣布计划雇用10万名工人来满足需求，并暂时提高其货仓员工的工资，并指示其物流合作伙伴也要为他们的司机提高工资，尽管其物流合作伙伴的司机并非直接为亚马逊工作。亚马逊主要竞争沃尔玛公司也在招聘工人，并向员工发放奖金福利。

两家公司都面临国会议员、员工和社会活动人士的批评，批评他们没有在疫情的前线采取足够的措施来保护小时工。本周五，来自沃尔玛、亚马逊和其他大型零售商的一些工人，要求给那些受到冠状病毒疫情影响的员工带薪休假，并要求他们的雇主采取更好的保护措施。

亚马逊周六宣布，在其美国快递网络中，小时工每周工作超过40小时，将获得双倍工资，此政策于3月15日至5月9日期间生效。而此前，亚马逊已经实施了每小时加薪2美元的政策，生效期至4月底。

北卡罗来纳州夏洛特附近22岁的亚马逊仓库工人莫妮卡·穆迪(Monica Moody)说，她和同事在当班期间缺乏足够的防护装备。她认为，仓库应该暂时关闭以进行消毒。

也是在周五，由新泽西参议员科里·布克（Cory Booker）为首的4名民主党参议员写信给贝索斯，要求亚马逊实施更积极的安全措施，并向员工提供更多的疫情津贴。这封信引用了过去一周的新闻报道，声称亚马逊物流网络前线工人没有时间或资源来保护自己，因为他们要抢时间把包裹送到客户门口。加州的亚马逊送货司机告诉彭博社，他们清洁货车的消毒剂严重不足。

贝索斯表示，该公司已经加强了对其设施的清洁，并要求员工之间保持物理安全距离，同时每天开会解决安全问题。但他称，获得必要的装备仍然是一个挑战。周三，亚马逊在纽约拉瓜迪亚机场（LaGuardia Airport）附近的一个送货站，出现该公司物流系统首例新冠肺炎确诊病例。

“我们已经下了数百万个口罩的采购订单，我们想给那些不能在家工作的员工和承包商。”贝索斯说，“口罩在全球范围内仍然供不应求，政府正在优先满足医院和诊所等高需求的部门。我们一旦有口罩时，首要任务就是将它们分发给我们的员工和合作伙伴。”

亚马逊现在是美国市值最大的三家公司之一，这使得贝索斯成为世界首富。批评人士称，他本应该做出更大的努力。

关注小时工和小企业权益组织Athena的董事达妮亚·拉詹德拉（Dania Rajendra）表示，“贝索斯和他的公司应该采取真正的措施来保护公众和工人的健康，从最基本的措施开始，比如提供足够的时间让工人洗手，为每个需要的人提供医疗保险，以及带薪休假。”