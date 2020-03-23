【IT之家评测室】石头扫地机器人T7评测：目前石头科技最好用的扫地机器人

上个月25日，石头扫地机器人P5新品正式开售，凭借着1999元起的售价以及不亚于当时旗舰T6的配置功能，P5一度被官方称之为最具性价比的石头产品。当然，这似乎也暗示着石头科技家族的旗舰扫地机器人即将迎来升级。

果不其然，在P5发布一个月后，石头扫地机器人T7也正式和消费者们见面了，这是石头科技家族的最新旗舰产品，相较于前代T6，T7有着非常明显的升级，比如全新的大容量电控水箱，可精准控制每一毫升水量，比如2500Pa的吸力，可以吸附更多的灰尘，再比如全新升级的地图管理4.0系统，让用户更便捷和轻松的使用产品。

IT之家已经第一时间拿到了这款产品，并且经过了长时间的深入体验，那么升级后的T7又会给我们的生活带来怎么样的改变？体验上会有哪些不同呢？本文评测，将会给你带来详细的解答。

第一部分：外观设计

在此前的P5评测中，IT之家曾提到，扫地机器人是有着“家居产品”的属性，在大部分的时间里，扫地机器人都要固定在家里的某个角落，成为家具的一部分。既然有这么一个属性，那首先要求的是就是产品的高颜值。

在外观设计方面，石头扫地机器人T7依旧是拿手项目。

石头扫地机器人T7整体依旧延续了石头科技的家族式设计，以简约大方的设计理念为主，和市面上其它扫地机器人那种夸张的造型或者是土豪配色相比，石头扫地机器人T7非常的小清新。

IT之家拿到的是石头扫地机器人T7白色版本，机身整体为纯白色，机身上方的瞭望塔内部以及屁股位置的水箱卡扣，运用了小面积高亮的橘红色点缀，让整台产品了一丝灵性和活力。

石头扫地机器人T7正面前方位置采用了三枚物理按键，所有的开机、联网、启停等操作，都可以通过这三个按键完成。

底部是熟悉的设计语言，包括可拆卸式主刷和上下伸缩式滚轮，以及导向轮、边刷等零部件。

未安装拖布▲

拖布▲

安装拖布之后的水箱▲

未安装拖布支架的T7▲

水箱（未安装拖布以及拖布支架）▲

导向轮和充电口▲

可拆卸式的主刷▲

激光传感器▲

传感器▲

石头logo▲

充电▲

充电底座▲

第二部分：工作和效率

在T7工作之前，你需要先将产品和你的米家App绑定，绑定的方式和其他的石头扫地机器人一致，按住最外侧的那两枚按键重置wifi，打开米家App搜索产品后绑定即可。

接下来你的所有控制操作将在米家App上完成。

绑定、并完成一次清扫工作之后的主界面▲

石头扫地机器人T7搭载了全新RR Mason 7.0 石头机器人系统算法，RR Mason 7.0拥有更聪明的建图与定位、更聪明的路线规划等特性。按照官方的说法，该算法由“实时数据管理算法”负责管理分发传感器采集的环境数据，交由“感知与建图算法”进行数据融合与分析，然后“导航与运动算法”根据分析结果进行动态导航及规划。

IT之家这里就不探究这些核心算法的背后了，直接说明一下产品工作中最直观的感受。

在体验中，石头扫地机器人T7给笔者最大的印象就是更聪明了，例如撞墙的次数屈指可数，重复路径几乎没有，再比如在相同的时间内，石头扫地机器人T7可以清扫更多的面积。

1、清扫

在面对一些复杂的清扫环境时，T7借助于强大的算法，仍能轻松应对。比如沙发底，它不会像某些产品那样，围着沙发腿“撞头”出不来。再比如遇到了桌腿等障碍物，T7会立马转身，用新的角度去探视路，检测到过不去，会立马清扫另外的区域。

体验中笔者还发现，T7还有一个明显升级，就是在即将遇到障碍物的时候，机器会做一个明显的减速处理，而不是愣头愣脑的直接撞上去。

沙发底▲

在电脑桌下，T7也是尽可能的避免碰撞的可能性，几秒钟就能顺利的完成该区域的清扫。

再比如下图的狭窄环境，当T7检测到前方有障碍物的时候，会立马换合适的方向，就像是有了眼睛一样，知道正确的出口在哪里，而不是单纯的凭着记忆去清扫。

复杂且狭窄的角落▲

此外，当机器人被搬动后，T7的重定位更准更稳定，不迷路。

石头扫地机器人T7的最大吸力为2500Pa，比T6以及刚刚发布的P6高了整整500Pa，这意味着T7可以吸附更重的垃圾颗粒、一些稍大一些的果核，T7也会一次性的轻松吸到机身内部的集尘盒内。

比如下图中，笔者用稍大一些的果核等颗粒状的垃圾做演示，T7的表现非常出人意料，笔者开始认为这些稍大的果核或许会卡在机身底部，又或者是被边刷打飞，实际上当T7扫过这些垃圾的时候，就像是街机游戏吃豆人那样，轻松的将垃圾吸到了“肚子”里面。

T7在Max模式下风机吸力提升到了2500Pa，可轻松拔除地板缝隙积尘，增加了吸力大小，但MAX 模式下的噪音仅比T6多了1db（72db）。

无论是哪种吸力模式，你都能听到扫地机器人T7在工作中产生的不可避免的噪音，白天使用的时候，笔者大多都会选择标准吸力，夜晚安静的时候，则会选择安静的吸力。以上两种噪音尚可接受，当开启MAX模式和强力模式吸力之后，噪音还是相对明显一些，当然，如果你更追求安静的居住环境，那么完全可通过选择不在家时的定时清扫，又或者是通过App远程控制清扫。

2、水箱

石头扫地机器人T7在水箱方面迎来了非常大的升级，电控水箱共分为两部分，上面是存储水量的水箱，底部则是拖布支架。T7拥有目前石头科技家族最大的水箱，容量达到了297ml。

拆开之后，如下图所示：

在水箱的拆卸安装方式上，T7也是更加的合理和人性化，采用了抽屉式拖布支架设计，无需将扫地机器人翻身底部朝上拆卸，只需要从T7的后面按住橘红色卡扣，就可将水箱以及拖布支架进行安装或拆卸。

动图演示：

T7的电控水箱拥有297ml容量，官方表示小水量可拖地 250㎡，中水量可拖地200㎡。

电控水箱采用了蠕动泵方案，相较于传统的隔膜泵方案，前者具备高精度、低噪音、不易堵塞的特性。T7的拖布支架恒压浮动设计，拥有约300g的对地压力。在开始拖地的时候，T7的电控水箱会主动加大喷水量，快速打湿拖布。

第三部分：智能和易用性

和P6一样，在智能选择路径规划的时候，它会优先选择“长边”进行清扫。举一个最简单的例子，你的房间房型是长条形，那么扫地机器人T7在路径规划的时候，它会选择长的那部分进行清扫。

比如下图中，东西走向的卧室的，T7采用了横向清扫方式。而南北走向的厨房，T7则采用了竖向的清扫方式。

更聪明的智能选择路径规划减少了重复路径，意味着清扫时间的进一步压缩。实际上，笔者的测试中，80平米左右的房屋，清扫花费的时间为36分钟，清扫的面积为36平米。大约清扫一平米需要一分钟左右的时间，耗电则为13%。

T7内置了5200mAh电池，在标准模式下，单次续航约为 2.5小时，官方表示约可清扫 250 平米 房屋面积。T7同样支持智能断点续扫功能，会根据未清扫面积计算充电时间，能够满足剩余清扫任务时即出来接着打扫。

T7拥有全新多地图管理4.0系统，支持定制项包含房间清扫顺序、吸力大小以及水箱大小。

和P5一样，在清扫过程中，石头扫地机器人T7会自动识别不同位置和面积的房间，你可以手动选择定义这些房间（如下图不同颜色代表的区域），你可以给这些房间命名，比如客房，比如厨房，比如书房，然后指定T7去你选择的房间，进行单独的清扫。

这些房间，你还可以进行清扫的定制模式，比如客厅选择标准吸力、中档水位，卧室选择大吸力、小水位等。

开启之后，T7会严格按照每个房间区域设定的吸力和水量清扫。

你也可以为房间排上顺序，比如先客厅1、卧室2、厨房3、洗手间4，开启设备之后，T7会按照客厅、卧室、厨房、洗手间的顺序依次打扫。

此外，T7采用了还非常人性化的定制水量控制，有着一套非常严谨和合理的算法。

假如用户将某个房间的水量设置为关时，在开始清扫时，T7会先不喷水，直接优先清扫干拖区域，干拖区扫后，再快速打湿拖布投入到需要湿拖的房间。

比如上图中，卫生间不需要拖湿，那么当启动T7之后，T7会关闭水箱，优先打扫卫生间。卫生间清理完毕之后，在按照顺序，快速打湿拖布，依次打扫客厅、卧室等。

同样支持划区清扫，你可以为清扫区域，手动选择清扫模式、清扫次数等。

石头扫地机器人T7所搭载的地图管理4.0还拥有更聪明的拖地禁区、清扫禁区系统，比如地毯只需要清扫，不需要拖地，只需要用户在App里给地毯区域划分拖地禁区，当你给T7安装上拖布支架之后，地毯区域的拖地禁区会自动生效。

此外，地图管理4.0新增了多楼层地图自动识别，可同时记忆并分别编辑4张地图。

总结：

当然，夸了这么多，石头扫地机器人T7在使用中也并不是完全没槽点，比如IT之家在体验中，偶尔会遇到App和设备无法连接、或者是连接缓慢的问题，这或许是前期工程机的原因。

瑕不掩瑜，笔者认为，石头扫地机器人T7是一款非常成熟且友好的智能扫地机器人产品，无愧石头科技的旗舰担当。T7拥有聪明的拖扫算法、更合理的人性化操作，是石头科技最新技术成果的集大成之作，必定会给消费者带来最好的用户体验和更高的生活品质。

值得一提的是，石头扫地机器人T7在老家工作了一星期之后，笔者父母也已经习惯了这款产品的存在。从最最开始使用时的新鲜感，到现在打扫房间时第一时间想到的是石头扫地机器人，这种习惯和观念改变的背后，也恰好的印证了——智能产品，就是为人类服务的。

开售信息：

石头扫地机器人T7售价2899元，目前已在全网上线，共有云石白、云石金两个颜色可选，新品首发到手价2599元。

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