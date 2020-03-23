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石头扫地机器人T7正式发布：年度旗舰新品，首发价2599元

2020/3/23 10:22:20来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家3月23日消息 今日，石头科技正式推出2020年度旗舰新品石头扫地机器人T7。该产品拥有全新的RR Mason 7.0算法系统、297ml恒压电控智能水箱、多地图管理4.0以及升级后的2500Pa吸力。

IT之家了解到，石头扫地机器人T7售价2899元，目前已在全网上线，共有云石白、云石金两个颜色可选，新品首发到手价2599元

其中，RR Mason算法系统是扫地机器人路径规划和应对复杂环境的关键。RR Mason算法系统的“实时数据管理算法”负责管理分发传感器采集的环境数据，交由“感知与建图算法”进行数据融合与分析，然后“导航与运动算法”根据分析结果进行动态导航及规划。

截至目前，石头扫地机器人历经了78次OTA算法更新。在此基础上，RR Mason 7.0算法优化了Z字形算法，同时改善了环绕算法，并在跨房间及回充时会加载更多障碍物信息。

石头扫地机器人T7还配备了采用蠕动泵方案的恒压电控水箱，拥有297ml容量，在“小水量”模式下，单次最高可拖地250㎡。

石头扫地机器人T7升级了多地图管理4.0，可以自定义房间清扫顺序、吸力大小及水箱出水量，并且可以针对单个房间进行不同设置。比如，主卧区域可选择「小水量+安静模式」，厨房区域则可设置「大水量+MAX模式」，每天上午10点打扫卧室等。

此次升级，多地图管理还加入了智能拖地禁区功能。用户可将地毯区域设置为拖地禁区，在移除拖布支架后自动失效。

此外，石头扫地机器人T7支持多楼层地图自动识别，可同时记忆并分别编辑4张地图。换层清洁时，机器人可自动识别所在楼层，加载相应地图开始工作。

▲石头扫地机器人T6

据介绍，石头扫地机器人T7还将吸力升级至2500Pa，相比上一代产品吸力提升了 25%，噪音方面与上一代几乎持平。

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关键词：石头扫地机器人

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