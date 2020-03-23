微软 Lumia 950 XL 已刷入最新 Win10 ARM 19582 预览版

IT之家3月23日消息 Lumia 950 XL刷入Windows 10 ARM系统项目又有了新的进展，这次开发者已经展示了将Lumia 950 XL刷入最新的 Windows 10 ARM 19582 预览版，此前IT之家发布了Windows 10 Build 19582更新内容，该版本不再属于Windows 10版本2004。

开发者Gustave Monce表示，安装上该版本花费了一些时间。而且新版Windows 10 ARM系统只支持1个CPU核心，微软破坏了MSM8994（即骁龙810）的PSCI工作方式。Lumia 950 XL的相机不能工作。

IT之家此前报道，从2018年开始，在开发者的帮助下，Windows 10 ARM系统被移植到Lumia 950和Lumia 950 XL，这是微软发布的最后两款旗舰手机型号。Lumia 950和Lumia 950 XL是目前仅有的两款可以平稳运行Windows 10 ARM的手机。

去年9月份，开发者确认该团队已设法使多个传感器与Windows 10 ARM配合使用。Lumia 950和950 XL都可以使用基本和高级传感器，包括指南针、光线传感器、加速度计和方向传感器。