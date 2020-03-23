微博可见范围设置功能逻辑调整：非公开微博也可以更改可见范围了

IT之家3月23日消息 今日下午微博官方发布公告称，将对微博可见范围设置进行调整。

IT之家了解到，微博官方现已调整了微博可见范围设置的功能逻辑——非公开的微博也可以被设置为公开可见或其他可见范围。变更过可见范围的微博，会显示"已编辑"标识，并且在编辑记录页面可以查看微博的可见范围变化情况。



具体功能说明：

1. 设置微博可见范围

博主可以在个人主页或“关注”流中点击自己微博右上角“v”，或者点击微博正文页右上角“●●●”，选项菜单中选择“设置分享范围”，再选择对应的分享范围即可完成设置。

2. 显示变更记录

变更过可见范围的的微博，会在微博来源处显示“已编辑”标识，同时可以通过点击微博右上角“v”或者正文页右上角“●●●”选项中的“查看编辑记录”，来查微博可见范围的变化情况。能看到微博的用户才有权限查看微博的编辑记录。

3. 设置相关限制

• 2020年2月20日前发布的、且目前处于非公开状态（粉丝可见、好友圈、付费粉丝可见、仅自己可见）的微博，无法调整可见范围。

• 被微博社区公约处置的微博和被标记为谣言的微博，无法变更可见范围。

• 超级话题帖子微博，只能设置可见范围为“公开”和“仅自己可见”。

IT之家了解到，官方还强调当微博变更可见范围后，微博的转发、评论、点赞列表也将同步。当微博从仅自己可见、仅粉丝可见、好友圈可见等非公开范围变为公开时，需要注意评论点赞等信息也会同步公开。

