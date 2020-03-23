小米 Redmi K30 Pro 手机官方爆料汇总

IT之家3月23日消息 3月24日下午，Redmi K30 Pro线上直播发布会将举行，官方表示，Redmi K30 Pro将传承 “不做乞丐版，只做真旗舰” 的产品理念。

IT之家报道，今天小米卢伟冰微博提前曝光明天的发布会重点内容：真旗舰发布，真直播；Redmi 三屏齐发，持续发力AIoT；Redmi品牌四大IP合作...

下面是Redmi K30 Pro官方爆料汇总：

强悍性能组合

骁龙865+LPDDR5+UFS 3.1

Redmi K30 Pro搭载了高通骁龙865，还支持新一代的UFS 3.1和新一代的LPDDR5。同时，内置超大的VC液冷散热，可以在四面八方进行散热。

极致全面屏旗舰

全系标配三星AMOLED屏幕

Redmi K30 Pro是2020年为数不多的弹出式全面屏旗舰，拥有30万次测试的品质保障。全系标配三星AMOLED屏幕，无水滴无挖孔，鲜艳瑞丽的高画质屏幕。德国莱茵TÜV全局护眼认证，提升屏幕显示质量，同时为你提供更舒适的用眼环境。

双OIS光学防抖、3倍光学变焦

Redmi K30 Pro首次搭载「双OIS光学防抖」，无论是6400万相机拍摄超清照片，或者3倍光学长焦镜头拍摄远景，都能提供稳定的画面。最高支持30倍数码变焦，支持SAT（平滑变焦）。

新一代通讯连接技术

双模5G+超级蓝牙

K30 Pro全系标配超级蓝牙，400米仍可保持连接不掉线。蓝牙5.1可提供更低延时，在你连接蓝牙音箱听音乐、追剧、打游戏时，音画快速同步。

搭配双模5G+Multilink三路并联技术，同时连接2.4GHz Wi-Fi 、5GHz Wi-Fi和4G/5G移动网络，三路并联，时刻保持高速下载，稳定在线。

新品不止一个

One more thing...

这次不止K30Pro 真旗舰，还会有Redmi智能电视新品，为更大视界而来。而且大屏不止一个，还有一款桌面超大屏....敬请期待！