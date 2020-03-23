王一博提前上手Redmi K30 Pro真机：特别快！

IT之家3月23日消息 有关Redmi K30 Pro的核心配置信息均已被官方曝光，而作为Redmi K30系列形象代言人的王一博也于近日在节目中展示了即将发布的Redmi K30 Pro实机。

王一博此次展示了绿色配色版本的Redmi K30 Pro实机。从正面来看由于采用了弹出式前摄使得Redmi K30 Pro拥有较大屏占比，同时由于使用了较窄的边框设计使得设备整体视觉观感较佳。此外背部采用居中式设计，其“奥利奥”式后置四摄模组也十分明显，Redmi K30 Pro侧面看也是较为轻薄的。同时王一博在展示Redmi K30 Pro时也表示这款新机“特别快”。

IT之家汇总报道：Redmi K30 Pro全系标配60Hz三星AMOLED屏幕，采用骁龙865+LPDDR5+UFS 3.1方案，拥有3435mm²面积的VC散热板及线性马达，全系标配索尼IMX686/6400万超清主摄，支持双OIS光学防抖，变焦版支持3倍光学变焦+30倍数码变焦以及SAT（平滑变焦）技术，保留耳机孔并支持红外遥控，全系标配超级蓝牙+蓝牙5.1，搭配双模5G+Multilink三路并联 技术。同时支持连接2.4GHz Wi-Fi 、5GHz Wi-Fi和4G/5G移动网络且通过Hi-Res Audio认证，支持IP53级生活防泼溅。

Redmi K30 Pro将于3月24日（明日）正式发布。