Redmi Note 9S多国正式发布：骁龙720G，1270元起

据IT之家网友cheekian投稿，Redmi Note 9S今天在马来西亚、新加坡、泰国等国家发布，配置与此前在印度开卖的Redmi Note 9 Pro基本相同。

配色方面，Redmi Note 9S拥有冰川白、极光蓝、星际黑3种配色。

屏幕方面，Redmi Note 9S采用了一块6.67英寸、分辨率为2400×1080的FHD+打孔屏，屏占比为91%，亮度450nit，对比度1500:1，NTSC色域为84%。

Redmi Note 9S搭载高通骁龙720G，拥有4GB+64GB/6GB+128GB存储方案可选；内置5020mAh的电池，支持18W快充，并附带22.5W充电头。

后置摄像头方面，Redmi Note 9S拥有4800万像素主摄，800万像素超广角，500万像素微距和200万像素景深，一共4颗摄像头。

Redmi Note 9S保留了3.5mm耳机孔，电源接口为Type-C；支持红外功能。

售价方面，Redmi Note 9S 4GB+64GB售价799马来西亚林吉特（约合人民币1270元）、299新加坡元（约合人民币1454元）、6499泰铢（约合人民币1405元）。

▲马来西亚售价

▲新加坡售价

▲泰国售价

另外还有投影机和吸尘器两款产品发布。

此前IT之家报道，Redmi红米品牌总经理卢伟冰表示，此次发布的新款Redmi Note 9 Pro（Redmi Note 9S）系列手机目前不计划在国内上市。

雷军曾就“小米2019年在海外发展如何”的问题回答道：“目前小米的智能手机出货量，在40多个国家和地区中排名前五，在印度市场小米表现尤其亮眼。”

小米的海外之行还在继续，让我们祝福小米越走越远。