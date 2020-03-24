荣耀30S Geekbench 性能跑分曝光：麒麟820 5G “摸到”麒麟980

IT之家3月24日消息 荣耀官方已经宣布荣耀30S手机将在3月30日线上直播发布，该机的最大亮点之一就是首发全新的麒麟820 5G处理器。现在荣耀30S手机的Geekbench跑分已经曝光。麒麟820 5G的性能接近麒麟980的水平。

昨天晚间，微博博主@数码闲聊站 曝光了荣耀30S手机的跑分，型号为HUAWEI CDY-AN90，单核跑分为635，多核跑分为2433。作为对比麒麟980跑分为单核692，多核为2513。骁龙765G的跑分为单核618，多核1909。

据该博主称，麒麟820参数芯片配置为：1*2.36 GHz A76+3*2.23 GHz A76+4*1.84 GHz A55，Mali-G57 GPU（G57和G77架构一致，核心数超过6个叫G77），并不是之前传闻的8核心G77。

IT之家了解到，麒麟820 5G芯片将采用华为自研的达芬奇架构NPU，由7nm工艺制程打造，采用A76 CPU和G57 GPU，同时ISP和NPU获全面升级，支持麒麟Gaming+技术。除了麒麟820 5G芯片外荣耀30S预计还将采用侧面指纹识别方案+矩阵式后置四摄方案，拥有渐变白色/橙色配色版并配备40W电源适配器。

下面是麒麟980手机跑分：

下面是骁龙765G手机跑分：