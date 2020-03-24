内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

荣耀30S Geekbench 性能跑分曝光：麒麟820 5G “摸到”麒麟980

2020/3/24 8:17:26来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家3月24日消息 荣耀官方已经宣布荣耀30S手机将在3月30日线上直播发布，该机的最大亮点之一就是首发全新的麒麟820 5G处理器。现在荣耀30S手机的Geekbench跑分已经曝光。麒麟820 5G的性能接近麒麟980的水平。

昨天晚间，微博博主@数码闲聊站 曝光了荣耀30S手机的跑分，型号为HUAWEI CDY-AN90，单核跑分为635，多核跑分为2433。作为对比麒麟980跑分为单核692，多核为2513。骁龙765G的跑分为单核618，多核1909。

据该博主称，麒麟820参数芯片配置为：1*2.36 GHz A76+3*2.23 GHz A76+4*1.84 GHz A55，Mali-G57 GPU（G57和G77架构一致，核心数超过6个叫G77），并不是之前传闻的8核心G77。

IT之家了解到，麒麟820 5G芯片将采用华为自研的达芬奇架构NPU，由7nm工艺制程打造，采用A76 CPU和G57 GPU，同时ISP和NPU获全面升级，支持麒麟Gaming+技术。除了麒麟820 5G芯片外荣耀30S预计还将采用侧面指纹识别方案+矩阵式后置四摄方案，拥有渐变白色/橙色配色版并配备40W电源适配器。

下面是麒麟980手机跑分：

下面是骁龙765G手机跑分：

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：麒麟820荣耀30S

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    