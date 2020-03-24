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荣耀30S安兔兔跑分曝光：375270分

2020/3/24 13:20:32来源：IT之家作者：月生责编：月生评论：

IT之家3月24日消息 此前荣耀官方已经宣布荣耀30S手机将在3月30日线上直播发布，该机的最大亮点之一就是首发全新的麒麟820 5G处理器。据@宅数码Kael 微博内容，安兔兔放出了荣耀30S的跑分成绩：375270分

▲荣耀30S安兔兔跑分成绩

▲麒麟820/麒麟810/骁龙765G跑分对比

宅数码Kael称，从识别信息上看，麒麟820 5G在CPU、GPU等参数方面都大幅度优于高通765G与麒麟810，整体优势非常明显，总分方面则非常接近华为上一代的旗舰芯片麒麟980。由于麒麟980不支持5G网络，所以接下来的中端市场里麒麟820 5G非常有杀伤力。而从纸面参数上看，大概唯有联发科的天玑1000L可以与之相媲美。

IT之家曾报道荣耀30S Geekbench 性能跑分曝光。荣耀30S搭载的麒麟820 5G芯片将采用华为自研的达芬奇架构NPU，由7nm工艺制程打造，采用A76 CPU和G57 GPU，同时ISP和NPU获全面升级，支持麒麟Gaming+技术。除了麒麟820 5G芯片外荣耀30S预计还将采用侧面指纹识别方案+矩阵式后置四摄方案，拥有渐变白色/橙色配色版并配备40W电源适配器。荣耀30S手机将在3月30日线上直播发布。

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关键词：荣耀30S安兔兔

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