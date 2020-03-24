2999 元至 3999 元，Redmi K30 Pro/变焦版正式发布

IT之家3月24日消息 今天下午，Redmi红米手机在北京举行Redmi K30 Pro旗舰手机发布会，Redmi K30 Pro搭载了高通骁龙865，还支持新一代的UFS 3.1和新一代的LPDDR5。采用了弹出式真全面屏，3D四曲面机身。

现在Redmi公布了Redmi K30 Pro的最终售价和上市信息。

Redmi K30 Pro标准版 6GB+128GB售价2999元，8GB+128GB售价3399元，8GB+256GB售价3699元。Redmi K30 Pro变焦版 8GB+128GB售价3799元，8GB+256GB售价3999元。 3月27日上午10点开售。

在设计上，Redmi K30 Pro搭载了极致全面屏，92.7%屏占比，无水滴无挖孔；支持0.58秒极速弹出前置相机，5种炫彩灯效；后置四摄居中设计，对称美学，灵感来自恒星系统；3D四曲面机身，拥有天际蓝、月幕白、太空灰与星环紫四色可选。

设计弹出式全面屏5G手机，元器件数量翻倍，升降结构和摄像头模组占用主板空间等挑战，Redmi K30 Pro采用了“三明治”主板设计，实现了超高集成度，并把电池做到了4700mAh，保证续航。

IT之家获悉，在性能配置上，Redmi K30 Pro搭载了骁龙865旗舰处理器，架构性能提升20% ；LPDDR5新一代内存技术，最高传输带宽44GB/s；UFS 3.1 新一代闪存协议，读写速度最高777MB/s ；双模5G 360度环绕集成天线，全系支持Wi-Fi 6协议。

Redmi K30 Pro配备了33W疾速快充，只需要63分钟即可把手机充满；散热方面，Redmi K30 Pro搭载了不锈钢VC均热板和中框VC一体化技术，同时做到了超大VC散热面积覆盖，实现手机全方位立体散热。

Redmi K30 Pro搭载了6400万超清主摄，旗舰变焦四摄，支持HEIF格式。变焦版升至 双OIS光学防抖，四轴防抖矫正，搭载了索尼IMX686传感器；800万像素长焦，变焦版支持30倍数码变焦；K30 Pro标准版配备50mm长焦微距镜头，行业首款真长焦微距镜头；1300万像素超广角镜头，支持123°超大广角拍摄。

Redmi K30 Pro还支持8K视频录制，平滑变焦，双镜头接力启动；电影画幅，一键Vlog，魔法换天；支持自动适配云台，新增超级文档，身份证影印；搭载了2000万 前置AI美颜相机，120帧慢动作，支持延时拍摄。

Redmi K30 Pro全系采用了三星AMOLED高素质屏幕，360°光感自动亮度。①三星E3 AMOLED 高素质屏幕，峰值亮度1200nit ②5000000:1超高对比度，支持HDR10+ ③360°光感自动亮度，多光源下及时调整亮度 ④德国莱茵TÜV全局护眼认证。

Redmi K30 Pro拥有①游戏画面满帧体验，180Hz触控采样率 ②线性马达震感，3倍强度感知 ③首创柔性音腔，低音中音更震撼 ④HIFI音质，独立音频芯片，Hi-Res Audio认证 ⑤1216线性扬声器，Smart PA大音量外放。

Redmi K30 Pro支持①超级蓝牙，400米+不掉线 ②新一代超薄屏下光学指纹，识别面积提升10% ③双频GPS+气压计精准定位导航 ④多功能NFC，3.5mm耳机孔，红外遥控。