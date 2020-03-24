三星股票遭海外投资人集中抛售，持股比例创13个月新低

3月24日消息，据国外媒体报道，由于担心新冠病毒将引发全球经济衰退，半导体技术公司三星电子的股票遭到韩国境外投资人集中抛售，使得境外投资人对三星电子的持股比例降至13个月新低。

韩国证券交易所的数据显示，截至上周五，境外投资人持有三星电子55.37%的股份，这是自2018年12月11日（持有三星电子51.85%的股份）以来创下的最低值。

由于对新型冠状病毒对韩国经济造成影响的担忧不断升级，境外投资人正大举抛售韩国股票。

截至本周一，境外投资人连续第13个交易日抛售韩国股票，累计套现约9.8万亿韩元（合77亿美元）。在这段时间里，境外投资人抛售了价值约4.4万亿韩元（约合34.6亿美元）的三星电子股票。

与此同时，韩国散户投资者连续13个交易日净买入三星电子的股票，累计买入额为4.2万亿韩元（约合33亿美元）。

此前，由于中国春节假期和新型冠状病毒的爆发，三星电子、LG电子等韩国公司不得不暂时关闭在中国的部分工厂。同样，由于新型冠状病毒的蔓延，这些韩国公司延长了春节假期。不过，这些公司已于2月10日恢复了在华工厂的运营。

上周，三星在美国和加拿大网站上发布公告称，该公司已经关闭了在美国和加拿大的所有门店，以尽量减少新型冠状病毒的传播。

该公司表示，它以“员工、客户和合作伙伴的健康和安全”为“重中之重”，这项措施已于3月17日生效。

本周一，三星电子表示，由于受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，该公司将暂时关闭在印度的工厂。

该公司表示，它位于新德里附近的诺伊达智能手机工厂将暂停运营至3月25日。除了在印度的工厂外，该公司还决定本周暂时关闭其位于斯洛伐克的电视机制造厂。