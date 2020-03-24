【IT之家开箱】COSBEAUTY LLLT生发帽：棒球帽造型，内置81束激光灯

IT之家3月24日消息 3月21日，小米有品众筹上架新品——COSBEAUTY LLLT生发帽，号称使用后12周即可长出新发，众筹价1499元。现在，IT之家拿到了这款产品，一起来看一下其中的玄机吧。

COSBEAUTY LLLT生发帽采用了黑色的包装盒，开盖之后就直奔出题“做你喜欢做的事，长头发的事交给我”。

外观方面，COSBEAUTY LLLT生发帽采用了时尚的棒球帽造型，正面看上去与正常的帽子一样。生发帽只有210g重，戴上去颈椎无压力，不会有“钢盔”的感觉。另外，帽子后面还有一条小尾巴，支持通过USB 接口进行充电。

把棒球帽拿掉之后就露出了COSBEAUTY LLLT生发帽的本体。设计方面，该设备采用81束激光灯，实现头皮全覆盖，650nm医疗激光，可精准直达3-5mm毛囊根部。

IT之家了解到，COSBEAUTY LLLT生发帽表示经过10年生发研究，3000+三甲医生推荐，CFDA+FDA双认证，临床证实生发率80.9%，12周长出新发。

原理方面，LLLT（低能量软激光疗法）生发的两大核心原理包括阻断雄性激素破坏毛囊和提供能量分子ATP、ROS、NO重新激活毛囊。具体来说，二氢睾酮由雄性激素睾酮转化而成，是绝大多数脱发的元凶。而LLLT可阻断二氢睾酮(DHT)与毛囊受体(AR)结合，保护毛囊免受二氢睾酮的破坏。另一方面，头发毛囊分为生长期、退行期、休止期，COSBEAUTY LLLT激光生发帽采用650nm医疗激光，可精准直达3-5mm毛囊根部，激活退行期和休止期的毛囊，让其重新进入健康生长期。

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