谷歌 YouTube 全球范围内默认视频清晰度变成标清，为期一个月

北京时间3月25日早间消息，据国外媒体报道，从周二开始，YouTube公司将在全球范围内降低视频的清晰度，该公司的这个决定，是为了在新冠病毒疫情爆发期间缓解互联网的拥堵现象。

该公司表示，在未来几天中，用户会发现YouTube视频在开始播放的时候，默认清晰度将会变成标清。如果用户想要观看高清视频的话，他们依然可以通过手动选择的方式提升视频清晰度。

例如与Alphabet旗下谷歌的YouTube，此前已经在欧洲制定了这项政策，本次该公司将这一政策扩大到了全球范围之内。此前，欧洲的监管机构要求各大流媒体视频企业降低各自的带宽用量，这些企业除了YouTube之外，还包括Netflix和亚马逊Prime Video等。

在过去几周内，随着数亿人留在家中躲避疫情，流媒体服务的用量出现激增。该公司表示，虽然在平时的时候，YouTube的使用量也会在晚间人们下班之后有明显提升，然而当前人们的用量在一天中的大部分时段都会维持在较高的水平上。

与音乐、消息或地图等服务相比，由于所传输的文件的体积更大，流媒体视频需要消耗更多的互联网带宽。网络分析机构Sandvine的研究显示，去年，谷歌是全球消耗网络流量最高的企业，排在他们之后的是Netflix。Sandvine上周称，最近YouTube的流量再度出现了提升。

此前YouTube已经推出了一项功能，根据用户的网络连接速度自动调整视频的清晰度。YouTube表示，他们并不认为世界上的互联网带宽将会在短时间内被消耗光，但是由于政府层面的担忧日益加剧，该公司依然将采取主动的措施。

谷歌在一份声明中表示：“我们将继续与各国政府和全世界各地的网络供应商密切合作，从而在这个前所未有的情况下，尽自己的一份力量，把对系统的压力降至最低。”