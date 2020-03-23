帮助学生“宅家学习”：谷歌/YouTube上线新资源页面

据外媒报道，谷歌和YouTube近日推出新的资源页面，以帮助因疫情宅在家里的老师和家长继续给孩子提供教育。

谷歌的页面名叫“Teach From Home”（宅家学习）

，为教师提供如何远程使用谷歌产品进行在线授课的建议。目前，该页面上的内容有：使用Hangouts发起班级视频电话、使用谷歌表格创建在线测试等。谷歌表示，该页面会“持续完善”。另外，谷歌还提供了“宅家学习工具包”，里边包含其他的一些可下载的远程授课资源。

宅家学习目前仅提供英语版本，但可下载的工具包有丹麦语、德语、西班牙语、法语、意大利语和波兰语版本，谷歌还说，更多语言“即将上线”。

YouTube的资源名叫“[email protected]”，侧重学生可以在家观看的YouTube教育频道。该页面上将频道进行了分类，有适合13岁及以上孩子家庭观看的、适合5岁及以上孩子家庭观看的、以及适合学龄前儿童家庭观看的。YouTube正在与Khan Academy等其他教育创作机构进行合作，有些重点推荐的频道包括CrashCourse、Discovery Education、Cool School、PBS Kids和芝麻街。[email protected]目前仅提供英语版，未来将有意大利语、法语、韩语、西班牙语、日语等版本，以及更多语言版本将陆续上线。

谷歌还将启动一项价值1000万美元的额远程教育基金，算作是通过公司慈善部门Google.org为应对新冠病毒疫情捐出的5000万美元的一部分。Google.org首先将从该基金中拨款100万美元给Khan Academy，帮助该机构“为受新冠病毒疫情影响的学生提供远程学习机会”。