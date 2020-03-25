【IT之家开箱】苹果全新Powerbeats耳机图赏：动感、张扬

3月18日，苹果上线了新款国行Powerbeats无线蓝牙耳机，售价为1199元。Powerbeats 耳机的设计灵感来自于完全无线的 Powerbeats Pro 耳机，也使用与苹果第二代 AirPods 和AirPods Pro耳机相同的H1芯片，支持 Hey Siri。



新耳机发布后，IT之家已经第一时间拿到了新款Powerbeats无线耳机，话不多说，这就为大家送上开箱图赏。

第一部分：开箱

Powerbeats耳机的包装盒和Powerbeats Pro的很像，外观方方正正，很小巧，并且采用70%再生纤维材质，意味着它很环保。

包装盒为抽拉式，抽出外壳，就可以看到内层。内层包装仍然是间接的黑色，揭开内层的盖子，手下映入眼帘的就是Powerbeats耳机本体了。

取出装载耳机的这一层，下一层放置的是耳机的充电线，为USB Type-A到Lightning的接口，耳机充电线的纸套上，还标有“Fast Fuel”字样，这是Powerbeats支持的一种快充技术。

除了耳机充电线，苹果还附赠了三对不同大小的软胶耳塞。

在充电线和可替换耳塞下方嵌套的内层里，装有Powerbeats的产品说明书、保修卡、logo贴纸等，另外还有一个黑色的耳机收纳布袋。

第二部分：耳机

IT之家拿到的Powerbeats是亮骚的红色款式，看起来很抢眼。

Powerbeats耳机腔体部分为聚碳酸酯材质，耳挂则为软胶材质，腔体和耳挂的接合很自然，“弧面+曲线”的设计元素也让耳机看起来颇具一种张扬的运动感。

耳机腔体部分的造型圆润有加，外侧有Beats的圆形logo。其中，右耳的这个logo处集成了一枚按压式的功能控制键，可以用它来接打电话、唤醒Siri等。

另外，耳机右耳的顶侧设有音量按键和麦克风，底侧则为lightning接口和另一处麦克风开孔。左耳部分，在耳机的底侧设有一枚电源按键。

再来看耳挂部分，它通过一个曲面和腔体外侧的平面巧妙地连接起来，看起来很有设计感。耳挂是软胶材质，但在和腔体连接的地方质地还是比较硬的，往后逐渐变柔软。

耳挂的末端连接着耳机线，Powerbeats的耳机线是比较粗的，看起来挺扎实，但质地倒很柔软。

第三部分：佩戴场景

Powerbeats耳机重量为26.3克，戴在耳朵上不会觉得重。耳机腔体部分采用的是贴合耳道的设计，如果用户觉得默认的耳塞不合适，可以自行替换耳塞。

红色版本的Powerbeats耳机佩戴起来明快靓丽，看起来会衬得人比较精神。除了红色版本，Powerbeats耳机还有黑色和白色两种配色。

关于苹果新款Powerbeats耳机得开箱部分我们就讲到这里，想要了解关于这款耳机更详细得体验内容，大家可以关注IT之家接下来得评测内容。

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