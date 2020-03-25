【IT之家评测室】苹果全新Powerbeats耳机体验：易用性高，无主动降噪

苹果在2016年用Airpods点燃了分体式蓝牙无线耳机市场，如今走在街上，可以看到很多人耳朵上多了一抹白色，几乎成为一种时尚的标志。

当然，不说时尚的问题，Airpods这样的分体式无线耳机使用起来的确很方便，这是第一位的。

不过，分体式蓝牙耳机也有不好的地方，第一个就是太容易掉了。例如汐元Airpods，前两天跑步的时候从耳朵上掉了下来，更不幸的是被一个小朋友踩了一脚，然后就多了好多伤痕：

这时候汐元无限怀念原来的颈挂式耳机。

刚好最近苹果推出了全新的Powerbeats无线耳机，就是之前Powerbeats Pro的“有线版”，颈挂式设计，看起来很适合运动的时候戴。

IT之家也在第一时间拿到了这款Powerbeats无线耳机，那么它体验究竟怎么样，比起Airpods又有什么不同呢？今天汐元就和大家说道说道。

一、外观张扬，做工精湛

Powerbeats耳机的包装盒和Powerbeats Pro的很像，外观方方正正，很小巧，并且采用70%再生纤维材质，意味着它很环保。

打开包装，就可以看到Powerbeats耳机本尊了，IT之家拿到的是亮骚的红色款式，看起来很抢眼。

Powerbeats耳机腔体部分为聚碳酸酯材质，耳挂则为软胶材质，腔体和耳挂的接合很自然，“弧面+曲线”的设计元素也让耳机看起来颇具一种张扬的运动感。

耳机腔体部分的造型圆润有加，外侧有Beats的圆形logo。其中，右耳的这个logo处集成了一枚按压式的功能控制键，可以用它来接打电话、唤醒Siri等。

另外，耳机右耳的顶侧设有音量按键和麦克风，底侧则为lightning接口和另一处麦克风开孔。左耳部分，在耳机的底侧设有一枚电源按键。

再来看耳挂部分，它通过一个曲面和腔体外侧的平面巧妙地连接起来，看起来很有设计感。耳挂是软胶材质，但在和腔体连接的地方质地还是比较硬的，往后逐渐变柔软。

耳挂的末端连接着耳机线，Powerbeats的耳机线是比较粗的，看起来挺扎实，但质地倒很柔软。

由于是苹果出品，Powerbeats耳机在做工上也是不用担心的，无论是耳机本体严丝合缝的程度，还是按键的手感，亦或是用料的品质，都能让人满意。

总体来说，作为一款运动耳机，Powerbeats走的不是简洁风，独特张扬的设计让它很具有辨识度。

佩戴方面，就汐元的感受来讲，Powerbeats的耳塞设计还是比较贴合耳道的，虽然是入耳式的，但并没有戴上去耳朵很堵的感觉，耳挂的柔韧性也不错，长时间佩戴不会觉得耳朵夹得难受。

同时，Powerbeats耳机的重量也只有26.3克，戴在耳朵上没什么负重感。

当然，这款耳机在佩戴的时候可能有一丢丢麻烦，也许是因为有耳挂的原因，戴的时候比普通耳机更繁琐一些。

或许这就叫得与失互相依存吧，想让耳机不容易掉下来，佩戴的时候也得不容易些。

总之，Powerbeats耳机在硬件设计和做工品质上可归于上乘，基本上没有什么不足之处。

二、配对方便，交互简单，安卓也好用

Powerbeats和AirPods一样，第一次开机时，将它靠近iPhone，就会在手机上自动弹出配对的引导框。

简单设置之后，就可以开始使用Powerbeats了。

用Powerbeats听歌时，可以用耳机右耳Beats标志处的功能控制键来进行交互，轻按一下就是播放和暂停，长按一下可以呼出Siri。

当有电话打进来时，轻按可以接听，长按则可以拒接。连续轻按两下可以播放下一曲，连按三下则是播放上一曲。

此外，Powerbeats还支持“嘿，Siri”功能，即使手机暂时不在身上（距离自己没有远到耳机断连），也可以戴着耳机轻唤呼出Siri，然后让她执行操作。

这个功能在运动的时候非常有用，例如你在举杠铃，腾不出手来切换音乐，那么就可以轻呼一声“嘿，Siri”，让Siri来帮你切歌。

正如汐元开头所说，在运动的时候，以前戴着AirPods，这个小家伙总是容易从耳朵上滑落，而戴着Powerbeats，就基本不会出现这种情况了。

Powerbeats在耳朵上会很牢固，除非你是玩非常剧烈的运动，例如打拳击，让人一拳打到了耳朵上，那可能会把耳机打下来。否则，汐元至今还没遇到过运动的时候Powerbeats掉下来的情况。

在防汗防滑方面，Powerbeats做得也不错。有些耳机在运动流汗的时候容易滑落，或者耳机线粘在皮肤上，Powerbeats由于采用了抗汗抗水的设计，所以不存在这个问题。

在使用和交互方面如果硬要说有什么不足的话，汐元觉得，Powerbeats按开机键开机的时候没有提示音，只有当耳机成功连上设备时才有提示音，这一点稍有不足。

当然，上面所说的都是基于和iPhone相连的使用体验，如果是连接安卓手机呢？汐元也测试了一下，发现第一次配对的时候不会像iPhone那样主动弹出设置引导框，需要在手机蓝牙设置里找到Powerbeats然后手动连接。

当然你也可以安装安卓版的《Beats》应用，然后在应用里连接，也挺方便。

有一点比较方便，就是Powerbeats在iOS设备和安卓设备之间切换时，直接断开重连就行了，不像有些蓝牙耳机需要长按某个键进入iOS设备连接或安卓设备连接的模式才能连接成功。

在安卓手机上，Powerbeats的功能键交互方式都是支持的，甚至长按呼出语音助手也支持。这让汐元比较意外。

在基础的使用和交互方面，Powerbeats和iPhone的深度兼容，在操作的简易型和功能性方面相较市面上其他的有线蓝牙耳机是有一定优势的。同时当Powerbeats连接安卓手机时，原来的交互功能也能同样支持，好评。

三、延迟控制出色，音质有提升空间

谈耳机肯定离不开音质、声音方面的内容。虽然Powerbeats定位是一款运动耳机，但如果音质不好，也是会影响用户运动的激情的。

Powerbeats采用的是和Powerbeats Pro一样的12mm活塞式驱动单元，可以实现精准的声学响应，在整个频率曲线内可以保持较低的失真度；内置DSP (数字信号处理器) 可以让音质更加纯净。

同时，Powerbeats采用了AirPods Pro同款的苹果H1芯片，在这枚芯片的加持下，Powerbeats可以拥有更好的音质表现，同时声音的延迟、稳定性方面也更出色。

在音质测试环节，汐元选择了三首乐曲作为测试的素材，分别为《Hotel California（加州旅馆）》、Meav的《ONE I LOVE》、闫学敏的《鼓诗》。

老鹰乐队的《Hotel California》可以说是测试音质的必选歌曲，Powerbeats在表现它时，前奏的吉他、鼓点、沙锤轻敲都能清晰地展现，低音也比较饱满深沉；接下来现场人群的欢呼声、口哨声，伴随着各种乐器，Powerbeats的解析力尚可，有一定的空间感，不明显。

Meav的《ONE I LOVE》唇齿音和换气音比较明显，主要是听解析力。Powerbeats对这首歌女声的还原比较平和，换气声、唇音还是比较清晰的。

《鼓诗》是一首纯鼓曲目，大鼓、中鼓、排鼓先后出声，错落有致，其中更有间杂交错，对于播放设备对低音的瞬时爆发力和控制力很有考验。实际播放时，Powerbeats的低音表现是超出汐元预期的，对鼓声的展现也比较饱满浑厚，有张力。不过整体的震撼力弱了些。

总体来说，Powerbeats的音质也是属于比较“平”的那一类，中音、高音表现都还不错，但没有很惊艳，低音表现相对更好些，汐元觉得音质处在AirPods和AirPods Pro之间。

有一点需要说明的是，Powerbeats并不支持主动降噪功能，也没有AirPods Pro上的通透模式。目前主动降噪功能在一些百元耳机上也已经具备，对于Powerbeats来说，降噪功能的确实可算是一个遗憾。

在音质这一块，汐元还要考察一下Powerbeats的声音延迟。首先，我们用iPhone自带的《库乐队》软件，用它来弹奏钢琴，扫吉他。

在测试中，基本上汐元按下钢琴键，或者波动吉他弦的时候，声音就能马上在耳机中弹奏出来，几乎感觉不到延迟。

接着，汐元又尝试了一下《和平精英》这款游戏，在游戏中，汐元操作任务开枪时，耳机里也能立马响起枪声。在延迟控制上，Powerbeats做得很不错。

安卓方面，汐元也用《和平精英》进行了测试，在游戏时，仔细感受的话，从按下开枪键到枪声响起，有一些很微小的延迟，不影响游玩体验。

这一部分最后，再说一下Powerbeats的通话质量。

在打电话的时候，Powerbeats的表现基本上和AirPods差不多，你可以把手机放在口袋里，一边忙着别的事，一边自如地通话。

不考虑通信信号质量的因素，Powerbeats的通话音质能够让人满意，声音大且清晰，收音也很清楚，以正常说话的音量打电话完全没问题。

总体来说，Powerbeats的音质表现不弱，但也谈不上惊艳，中规中矩，同时缺少了主动降噪功能，可能会让一些用户望而却步。但Powerbeats声音延迟控制得很好，整体声乐体验还是能满足大部分运动场景的。

四、续航和充电

当汐元从IT之家编辑部拿出Powerbeats，耳机剩余电量为50%。将耳机取出后，汐元连续听了两个小时，使用的是Apple Music，系统音量调节为50%，两个小时后剩余电量为39%，耗电11%。

据此推算，在满电状态下，Powerbeats应该可以持续听大约18个小时左右，而官方介绍的最长续航时间为15小时，相差不大。

如果是正常使用强度下，根据汐元的使用经验，坚持一个星期是没有什么问题的。

充电方面，Powerbeats包装内附赠了一条USB-A到lightning的充电线，我们使用iPhone X的5V/1A充电器为Powerbeats充电即可。

由于Powerbeats支持Fast Fuel功能，在充电前5分钟，电量就达到了5%，可以听大约1小时。这个功能还是很实用的。

IT之家也从苹果处了解到，Fast Fuel这个功能只需要采用自带的充电线，和充电器的功率没什么关系，也就是说你用市面上几乎所有的手机充电器都能实现Fast Fuel快充。

不过，汐元觉得，没有随机附赠USB Type-C到lightning接口的充电线，对于Powerbeats来说是一个不足，毕竟USB Type-C大势已渐成，苹果这两年也在逐步向USB Type-C接口靠拢，如果能随机附赠USB Type-C到lightning的充电线，会更实用。

五、总结

我们首先总结一下Powerbeats耳机的优点和不足。

优点：

外观设计优秀，做工扎实；

配对、交互简单方便；

声音延迟控制出色；

续航出色，支持Fast Fuel快充；

连接性能稳定。

不足：

不支持主动降噪；

没有附赠USB Type-C接口；

音质有提升空间。

考虑到Powerbeats本身定位于运动耳机，围绕运动场景的各种功能需求，Powerbeats都完成得不错，例如它佩戴牢固、交互简洁、连接性能稳定，充电快等等，在运动场景中都很实用。

所以如果你是一位运动达人，那么Powerbeats是很值得考虑的。

抛开运动场景，作为一款千元价位的蓝牙耳机，Powerbeats也有可提升的空间，例如不支持主动降噪，音质也没有很惊艳等，相较Airpods，没有特别的优势。

所以，如果你不热爱运动，那么Powerbeats也可以在考虑的范畴内，而如果你已经有Airpods或Airpods Pro，那么基本上就无需考虑Powerbeats了。

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