雷军：每5个中国人中至少有1个人是 WPS 用户

IT之家3月25日消息 3月24日晚间，金山办公披露2019年全年业绩报告。财报显示，全年实现营业收入15.80亿元，同比增长39.82%；净利润4.01亿元，同比增长28.94%，核心业绩数据均超过市场预期。

财报显示，2019年金山办公核心产品WPSOffice的活跃用户数量也保持了高速增长，全线月活跃用户突破4.11亿，同比增长32.6%。WPS在国际市场也表现不凡，截至2019年12月31日，WPSOffice海外用户月活突破1.12亿。

昨日雷军发布致股东的一封信，雷军称：“现在，每5个中国人中至少有1个人是WPS的用户，而在国外，已经有超过1亿人使用WPS办公，而且，这些数字还在不断增长，在这个众所周知竞争难度极大的行业中，是一件很了不起的事。”

“金山办公正加速落地以‘云、多屏、内容、AI’为核心的战略布局，积极布局‘未来办公’市场。”雷军表示，“IPO仪式上，我说WPS的历程，是一个坚持梦想并最终取得胜利的励志故事。我现在想说，这个故事的新一章才刚刚开始，只要程序员们的代码不断更新，金山办公的价值高度就会一直更新。”

IT之家了解到，去年11月18日，金山办公正式在上交所科创板市场挂牌交易。这是雷军控制的第三家上市公司，也是第一家A股上市公司。雷军接受采访时表示：“早期WPS挺赚钱的，后来有20年都是不赚钱的。在过去这么多年里面，有很多人多次劝我放弃WPS，但是我们能够坚持下来，我觉得还是跟我们的使命是息息相关的。其实不是一个纯粹的商业决定。”

雷军致股东的一封信全文如下：